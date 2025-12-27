La canción que a Paul McCartney no le gustaba tocar en vivo porque le daba “vergüenza”

Paul McCartney es una de las figuras más influyentes del rock. Tras alcanzar fama mundial como integrante de The Beatles, construyó una extensa carrera como solista y líder de Wings, con la que logró mantenerse vigente durante décadas. Su nombre está ligado a canciones que siguen siendo recordadas en todo el mundo y a discos que marcaron distintas etapas del rock y el pop.

Luego de la separación de The Beatles, McCartney inició su camino en solitario con álbumes como McCartney (1970) y Ram (1971), y más tarde formó Wings junto a Linda McCartney y otros músicos. Con esa banda publicó trabajos exitosos como Band on the Run, Venus and Mars y Wings at the Speed of Sound. Canciones como “Live and Let Die”, “Band on the Run”, “My Love” o “Jet” se convirtieron en himnos de sus conciertos y en clásicos de su repertorio.

A lo largo de los años, Paul ha demostrado una gran comodidad sobre el escenario, interpretando temas propios y de su etapa con The Beatles. Sin embargo, no todas sus canciones le generaban el mismo entusiasmo al momento de tocarlas en vivo.

La canción que Paul McCartney evitaba tocar en vivo

El tema en cuestión es “Rock Show”, incluido en el álbum Venus and Mars de Wings, lanzado en 1975. La canción fue pensada como una descripción de la energía de un concierto de rock, con menciones a figuras como Jimmy Page y a escenarios emblemáticos como el Madison Square Garden y el Hollywood Bowl.

Con el paso del tiempo, McCartney reconoció que nunca se sintió del todo cómodo con ese enfoque. En su libro The Lyrics: 1956 to the Present, publicado en 2021, el músico explicó por qué la canción le generaba incomodidad y vergüenza. Allí recordó la insistencia de su banda para incluirla en los shows y su propia resistencia a hacerlo.

“Los muchachos de Wings siempre querían hacer ‘Rock Show’, pero yo era un poco reacio: ‘Oh no, no con hachas y Jimmy Page y tonterías así. No estoy seguro de querer hacer todo eso’. La verdad es que me da un poco de vergüenza esta canción”, confesó Paul.

A pesar de sus dudas personales, “Rock Show” terminó ganando un lugar importante en los conciertos de Wings y fue interpretada en numerosas presentaciones. Aunque McCartney nunca la consideró una de sus composiciones favoritas, el tema logró conectar con el público y mantenerse como parte del repertorio en una etapa clave de su carrera.