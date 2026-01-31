Estos son los juegos que estarán disponibles GRATIS en PlayStation Plus en febrero

PlayStation Plus ya presentó todas sus novedades para el nuevo mes de febrero; en esta oportunidad, reveló cuáles son esos juegos que van a estar disponibles en la tienda para descargar GRATIS. Hay para todos los gustos, pero si los quiere disfrutar, debe hacerlo durante el tiempo establecido, para aprovechar los descuentos.

Hay que tener en cuenta que, para poder disfrutar de estos juegos, debe mantener activa alguna de las membresías de PlayStation, sin importar si es la Deluxe, Extra o Essential. Toda la información sobre los precios y beneficios de cada uno, la podrá encontrar directamente en la plataforma de Sony en la tienda de Play.

¿Cuáles son los juegos GRATIS de PlayStation Plus en febrero del 2026?

Según se dio a conocer en la plataforma, los juegos que van a estar GRATIS en la plataforma se van a poder descargar desde el próximo tres de febrero del 2026. Además, en esta oportunidad se habla de cuatro títulos principales de juegos que han tenido excelente calificación en los últimos meses en plataformas de expertos.

Undisputed: Se trata de un simulador de boxeo realista en donde podrás encontrar todo tipo de peleas. Fue desarrollado y diseñado por Steel City, buscando que todos los fans de este deporte puedan vivir una experiencia un poco realista, en donde se sientan en un ring oficial, teniendo como personajes a grandes exponentes de la vida real.

Subnautica: Below Zero: Es un juego de aventura submarina en donde se muestra todo lo relacionado a un mundo oceánico pero alienígena. Los jugadores podrán ver todo lo que se vive en este nuevo espacio, en donde deben cumplir con varias tareas y contribuir a la creación de nuevos espacios si quieren sobrevivir.

Ultros: Es un juego de ciencia ficción que tiene varios ambientes un poco oscuros, que lo harán sentir miedo. Se trata de luchar contra un demonio que es conocido como ‘Ultros’, mientras que está en un espacio en donde no entiende nada de lo que está pasando y vive en un espacio cósmico a la deriva en el espacio.

Ace Combat 7: Es un simulador de un combate aéreo en donde los usuarios deben superar misiones y van a poder disfrutar de unos gráficos muy realistas. Los usuarios consideran que es uno de los juegos en donde todo cambia de manera radical, al convertirse en un piloto de combate de una élite y tener que patrullar el aire luchando con inesperadas criaturas