Este es el país que eliminaría los anuncios largos de YouTube desde febrero ¿Colombia?

YouTube es una de las plataformas más usadas todos los días por cientos de personas en el mundo, por lo que hay quienes la usan como un medio de entretenimiento para escuchar música, mientras que otros prefieren usarlo para aprender algo nuevo. Sin embargo, el hecho de que salgan tantos anuncios, en algunos momentos no es agradable para los usuarios, quienes buscan la forma de que estos desaparezcan rápidamente.

La molestia es bastante alta, al punto que muchas personas intentan descargar bloqueadores de anuncios, que en algunos casos pueden no funcionar. Por eso, ya hay varios países del mundo que tienen todo un proyecto en donde van a regular este tipo de contenido que sale en la plataforma.

Leer más: YouTube estaría preparando una novedad que revolucionaría su uso próximamente

País busca eliminar los anuncios de YouTube

En los últimos días, se dio a conocer el país que busca eliminar o regular de alguna manera los anuncios que aparecen en la plataforma YouTube. Por lo que quieren evitar que este contenido moleste a los usuarios mientras que están viendo videos o simplemente escuchando música.

Aunque muchos sueñan con que esto algún día pase en Colombia, por ahora no se conoce información sobre si hay algún proyecto en marcha o simplemente. Una propuesta por parte del gobierno. Contrario a lo que sí pasó en Vietnam, donde desde hace meses vienen trabajando en esto con el fin de mejorar la experiencia.

Por lo que, según dieron a conocer, desde el próximo 15 de febrero van a empezar a regular los anuncios, no solo en YouTube, sino también en otras plataformas de streaming. La ley busca prohibir todo tipo de anuncio largo, que no tenga el botón de omitir durante los primeros cinco segundos.

Seguir leyendo: No solo Spotify: Así puede ver fácil y rápido su Wrapped de YouTube

Todo esto, después de que varias personas de dicho país manifestaron su profunda preocupación por la cantidad de anuncios que salían en video, sin importar la duración de este. Además, quieren que todo esto ayude a mejorar la experiencia de las personas que usan constantemente la plataforma.

Pero eso no es todo, sino que tienen en marcha un proyecto en donde afirman que tanto esta como las otras estrategias de publicidad que dañen la experiencia de las personas. Por lo que estos no podrán aparecer ni durante los primeros minutos del video, ni mucho menos en el medio, algo que hace que muchas personas dejen de ver el formato.

En otros paises de Asia, ya hace poco se habría todo un debate sobre la saturación publicitaria que hay en este tipo de plataformas de streaming, por lo que lo ideal es que se acabe este tipo de publicidad o se use de otra forma en la plataforma.