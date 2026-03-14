El secreto para ser feliz en una banda, según guitarrista de Halestorm

Para muchos músicos, vivir del rock parece un sueño difícil de alcanzar. Sin embargo, Joe Hottinger, guitarrista de Halestorm, aseguró que tocar en una banda puede ser una de las experiencias más felices de la vida. El músico reveló que, después de más de dos décadas sobre los escenarios, todavía siente que hacer rock es “el mejor momento que puedes tener”.

Durante una entrevista reciente, Joe Hottinger habló sobre lo que significa dedicarse a la música y explicó por qué recomienda a cualquiera que tenga la oportunidad de formar una banda.

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El guitarrista fue directo: aseguró que tocar rock con amigos y salir de gira es una de las experiencias más divertidas que se pueden vivir. Incluso bromeó diciendo que, después de tantos años tocando, siente que prácticamente no ha “trabajado” en más de dos décadas porque se dedica a hacer lo que ama.

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Para el músico, la clave está en disfrutar el momento y la compañía de las personas con las que compartes el escenario.

“Recomiendo mucho unirse a una banda. Es el mejor momento que tendrás”, afirmó el guitarrista al hablar de su experiencia en la música.

La filosofía detrás del rock

Según Joe Hottinger, la felicidad dentro de una banda no depende necesariamente del lugar donde estén tocando, sino de las personas con las que se comparte la experiencia.

El músico explicó que incluso momentos simples durante una gira pueden convertirse en recuerdos inolvidables si se viven con amigos y compañeros de banda. Esa mentalidad, asegura, es una de las razones por las que sigue disfrutando del rock después de tantos años.

Más de dos décadas haciendo rock

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Halestorm es una de las bandas más reconocidas del hard rock moderno. El grupo estadounidense fue fundado en 1997 y está liderado por la vocalista Lzzy Hale, junto a Joe Hottinger, Josh Smith y Arejay Hale.

La banda ha construido una carrera sólida dentro del rock, con varios discos exitosos y premios importantes, incluyendo un Premio Grammy por su canción Love Bites (So Do I).

Con más de dos décadas de trayectoria, el grupo sigue activo lanzando música y girando por el mundo, demostrando que el rock todavía tiene mucho camino por recorrer.