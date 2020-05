Judas Priest, Alice in Chains, Halestorm y más se unen en un gran cover

En esta cuarentena hemos presenciado diversos covers de músicos que a través de diferentes plataformas digitales han procurado transmitir sus canciones, con el objetivo de mantener a sus fanáticos conectados con la música.

Miembros de Judas Priest, Alice in Chains, además de ex integrantes de Machine Head y Halestorm, decidieron unirse para realizar un gran cover, que sus fanáticos sin duda van a disfrutar mientras cuidan su salud en medio de la pandemia generada por el coronavirus.

Richie Faulkner, guitarrista de Judas Priest; Mike Inez, bajista de Alice in Chains; Phil Demmel, guitarrista de Vio-Lence, ex Machine Head; Dave McClain, baterista de Sacred Reich, también ex Machine Head; y Lzzy Hale, vocalista de Halestorm, fueron los grandes músicos que se unieron para realizar su propia versión del clásico ‘Bad reputation’ de Thin Lizzy.

El resultado lo pueden ver a continuación: