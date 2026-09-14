El homenaje de Caifanes en el Festival Cordillera 2026 a los damnificados en Colombia: un momento emotivo

Caifanes fue una de las bandas protagonistas en el Festival Cordillera 2026. La histórica agrupación mexicana emocionó a miles de fanáticos en Colombia, gracias a un show lleno de éxito y pasión por la música.

Como acostumbra a esta banda, su repertorio puso a vibrar el Parque Simón Bolívar. Varias de sus canciones legendarias encantaron al público.

Sin embargo, hubo un momento emotivo para los fans y para la banda, gracias a un gran homenaje por parte de la agrupación para los damnificados de Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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En caso de que se haya perdido uno de los instantes más emotivos del Festival Cordillera 2026, aquí les mostramos como se vivió.

El homenaje de Caifanes en el Festival Cordillera 2026 a los damnificados en Colombia

El Festival Cordillera 2026 se vivió por todo lo alto durante el pasado fin de semana del 12 y 13 de septiembre. Este icónico evento brilló gracias a una amplia cantidad de bandas que protagonizaron shows históricos.

Uno de los principales protagonistas fue Caifanes. Esta agrupación mexicana encantó a miles de fans, sobre todo por una presentación llena de potencia y tecnicismo que los ha caracterizado.

Este grupo presentó todo su repertorio de éxitos desde el Parque Simón Bolívar, en uno de los shows más brillantes de la historia de este festival.

De hecho, uno de los momentos que hizo inolvidable este show fue un gran homenaje por parte de la banda mexicana para los damnificados del terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto.

Un fuerte sismo golpeó a Colombia hace poco más de 1 mes, en una tragedia que representó graves pérdidas humanas y materiales en varias ciudades de la nación.

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Muchos colombianos se vieron afectados, y justamente Caifanes mostró su apoyo hacia estos damnificados. Durante su show, la banda mexicana presentó un mensaje en las pantallas que decía: “En solidaridad con el pueblo colombiano, en honor a las victimas de este sismo”.

Claramente este mensaje emocionó a miles de presentes, y también a espectadores quienes agradecieron este apoyo por parte de la banda mexicana.

Sin lugar a dudas, el show de Caifanes fue inolvidable, con una presentación donde Saúl Hernández volvió a demostrar su potencia en compañía de los demás miembros del grupo.