¿Dónde ver “Una batalla tras otra” de DiCaprio? Duración, reparto y sinopsis del éxito del momento

Una batalla tras otra se consolidó como una de las películas más comentadas del 2025 y ya puede verse en streaming. La nueva producción dirigida por Paul Thomas Anderson no solo despertó el interés del público, sino que también obtuvo buenos comentarios de parte de la crítica especializada, logrando nueve nominaciones a los Globos de Oro y convirtiéndose en un verdadero fenómeno cinematográfico.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, la película combina acción, drama y una fuerte mirada política. Tras su paso por los cines, donde se convirtió en una de las propuestas más recomendadas de la temporada, el film amplió su alcance con su llegada a las plataformas digitales, despertando aún más expectativa entre los espectadores.

¿De qué trata Una batalla tras otra?

La historia se centra en Bob Ferguson, un hombre que lleva una vida aparentemente tranquila y aislada. Sin embargo, su pasado vuelve a alcanzarlo cuando su hija es secuestrada por un antiguo enemigo. Ante esta situación límite, Bob se ve obligado a contactar nuevamente a sus viejos compañeros de militancia y enfrentarse a conflictos que creía superados.

La película desarrolla un relato cargado de tensión, memoria y consecuencias del pasado, explorando cómo las decisiones tomadas años atrás siguen influyendo en el presente.

Una batalla tras otra tiene una duración aproximada de 2 horas y 40 minutos. Actualmente, puede verse en HBO Max y Movistar Plus+. Además, está disponible para alquiler o compra digital en plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV y Rakuten TV.

Reparto principal

El film cuenta con un elenco destacado encabezado por grandes figuras de Hollywood: