DJO reaccionó en Radioacktiva a los toxiperros y más ‘joyas’ de la gastronomía colombiana: “necesito probar eso”

DJO fue uno de los grandes protagonistas del pasado fin de semana en la industria musical en Colombia. El icónico artista creador de grandes éxitos como ‘Basic Being Basic’ fue parte del cartel del Festival Estéreo Picnic 2026.

Joe Keery se presentó en esta icónica cita para la música internacional en Colombia el pasado 20 de marzo, con un repertorio lleno de éxitos que ya son conocidos a nivel mundial.

Desde Radioacktiva pudimos conversar en exclusiva con esta estrella, donde nos contó algunos detalles sobre el significado de sus éxitos, y también aprovechó para reaccionar a algunas ‘joyas’ de la gastronomía colombiana.

DJO reaccionó a los toxiperros y más gastronomía colombiana

Sin lugar a dudas, el crecimiento de la carrera de Joe Keery en los últimos años ha sido brillante. Este famoso ha brillado gracias a su aparición como actor en producciones de la talla de ‘Stranger Things’, pero también por su explosión musical.

DJO ha sido capaz de componer varias canciones que se han convertido en éxitos brillantes. Keery confesó para Radioacktiva que muchas de estas composiciones son una parte honesta de su vida, con las que busca conectar con su público.

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Entre las revelaciones de esta estrella estuvo que esta no fue su primera vez visitando Colombia. DJO aseguró haber viajado al país entre 2017 y 2018, cuando conoció Santa Marta, Cartagena y Armenia.

DJO confesó que recuerda haber disfrutado de la gastronomía en aquel momento, sobre todo de las arepas. Aunque, hay algunas ‘joyas’ de nuestra cultura que desconocía, y en Radioacktiva aprovechamos para mostrarselas.

La primera de ellas fue el pan con chocolate caliente y queso. Esto le causó gran curiosidad a DJO, que aunque ha escuchado hablar de esto, no lo ha probado, pero necesita hacerlo.

En segundo lugar le explicamos a DJO lo que son los toxiperros. En este caso Keery habló de los perros calientes como un alimento nacional que varía según cada cultura, e incluso aseguró que en Chile también existe una variación de estos.

Por último, le contamos a DJO que en Colombia disfrutamos mucho de añadir queso a muchas comidas, aunque pueda sonar extraño, como es el caso de las ensaladas de frutas. El artista expresó que uno de sus amigos está en contra de este tipo de uniones, pero dijo que, sin dudas, está interesado en probarlas.

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La entrevista completa

Sin dudas, DJO nos dejó grandes momentos en Colombia, y si quiere disfrutar de todas las reacciones del actor y músico a la cultura nacional, y más ‘joyas’ gastronómicas como la sopa con banano y aguacate, aquí les dejamos la entrevista completa.

Luego de su visita a Colombia, DJO sigue en su recorrido por Latinoamérica, y se presentará el próximo 29 de marzo en el Tecate Pa’l Norte de México.