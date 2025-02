¿Qué significa ‘Lithium’? La verdadera historia detrás de uno de los mayores éxitos de Nirvana

‘Lithium’ de Nirvana es una de esas canciones que se quedaron en la historia imborrable del grunge y el rock. La banda liderada por Kurt Cobain brilló gracias a este tipo de lanzamientos, a pesar de su corta trayectoria.

A pesar del paso de los años, esta sigue siendo una de las canciones más escuchadas en la trayectoria de Nirvana, casi tanto como himnos históricos del género.

Por ello, y para resaltar la trayectoria de esta destacada banda, les contaremos la verdadera historia detrás de ‘Lithium’, el gran éxito de Nirvana.

Otro de los grandes éxitos del ‘Nevermind’

A lo largo y ancho de la historia del rock, este género posee álbumes que son inolvidables y destacados gracias a su amplio éxito entre los amantes de la música.

Sin embargo, si se habla de grunge específicamente, hay un álbum en concreto que se considera descollante, y como punta de lanza de este género, y ese es, sin dudas, ‘Nevermind’ de Nirvana.

Este lanzamiento posee el brillo de canciones como ‘Smells Like Teen Spirit’ o ‘Come As You Are’.

No obstante, ‘Lithium’ tampoco se queda atrás, en especial por el sombrío significado que posee.

Esta canción hace referencia a la salud mental y a lo deteriorada que se puede llegar a ver en un ser humano.

De hecho, dentro de su letra destaca como se refiere a los sintomas de una enfermedad mental, o de elementos de la sociedad que marcan a quienes los padecen, como la soledad.

Para muchos, esta canción busca expresar como se siente tener voces dentro de la cabeza, al punto en que ellas pueden incluso convertirse en amigos de quien las padece.

Muchas personas han llegado a sentir empatía, o incluso representación con esta letra, por lo que fue una completa fórmula para el éxito, sumada a una melodía pegadiza e inolvidable.

Con el fin de brindar mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra en español de ‘Lithium’, un himno de Nirvana.

Letra en español de ‘Lithium’ de Nirvana

Estoy tan feliz

Porque hoy he encontrado a mis amigos

Están en mi cabeza

Soy tan feo

Pero está bien porque tú también lo eres

Rompimos nuestros espejos

Domingo por la mañana

Es todos los días, por lo que a mí me importa

Y no tengo miedo

Enciende mis velas

Aturdido, porque encontré a Dios

Sí, sí, sí, sí (repite x2)

Estoy tan solo

Pero está bien, me afeité la cabeza

Y no estoy triste

Y tal vez

Tengo la culpa de todo lo que he escuchado

Pero no estoy seguro

Estoy muy emocionado

No puedo esperar para verte allí

Pero no me importa

Estoy tan caliente

Pero está bien

Mi voluntad es buena

Sí, sí, sí, sí (repite x2)

Estribillo

Me gusta, no me voy a romper

Te extraño, no me voy a romper

Te amo, no me voy a romper

Te maté, no me voy a romper

Me gusta, no me voy a romper

Te extraño, no me voy a romper

Te amo, no me voy a romper

Te maté, no me voy a romper

Estoy tan feliz

Porque hoy he encontrado a mis amigos

Están en mi cabeza

Soy tan feo

Pero está bien, porque tú también lo eres

Rompimos nuestros espejos

Domingo por la mañana

Es todos los días, por lo que a mí me importa

Y no tengo miedo

Enciende mis velas

Aturdido, porque encontré a Dios

Sí, sí, sí, sí (repite x2)

Estribillo