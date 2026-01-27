¿Cómo ver los nuevos capítulos de El caballero de los siete reinos por streaming y GRATIS?

El universo de Game of Thrones vuelve a tomar protagonismo con el estreno de El caballero de los siete reinos, una serie de HBO Max que apuesta por un tono más cercano y aventurero, pero sin perder la esencia de Poniente. La producción está basada en las novelas cortas Tales of Dunk and Egg, escritas por George R. R. Martin, y se sitúa en un momento clave de la historia: cuando los Targaryen aún gobernaban los Siete Reinos, cerca de cien años antes de los hechos que marcaron la serie original.

A diferencia de las grandes batallas y las luchas por el poder que caracterizaron a Juego de tronos, esta nueva historia se enfoca en un recorrido más personal. El relato sigue a Dunk, un joven huérfano criado en Desembarco del Rey que, tras la muerte de su mentor Ser Arlan de Pennytree, recibe el título de caballero en sus últimos momentos.

Con poco más que una armadura heredada y muchas dudas sobre su futuro, decide viajar al torneo de Ashford. En el camino conoce a Egg, un niño decidido a convertirse en su escudero para escapar de una vida que no lo representa.

¿Cuándo se estrenó el primer episodio de El Caballero de los siete Reinos?

El primer episodio de El caballero de los siete reinos se estrenó el domingo 18 de enero de 2026 a través de HBO Max, plataforma donde la serie se puede ver de forma exclusiva en streaming. Los capítulos aparecen en la sección de estrenos destacados y requieren una suscripción activa.

¿Cómo ver los episodios de El Caballero de los siete Reinos GRATIS?

Para quienes prefieren la televisión tradicional, la producción también se transmite por el canal HBO, incluyendo su disponibilidad en servicios como DIRECTV y en la plataforma digital DGO.

La primera temporada está compuesta por seis episodios, con una duración aproximada de 35 minutos cada uno. HBO Max optó por un estreno semanal, lo que permite que la historia avance con calma y mantenga la conversación entre los seguidores. Luego del debut, los nuevos capítulos se han ido programando de manera continua: el episodio 2 llega el lunes 26 de enero, el episodio 3 el lunes 2 de febrero y el episodio 4 el lunes 9 de febrero de 2026.

En países como Colombia, Perú y Ecuador, los capítulos están disponibles desde las 8:00 de la noche, un horario pensado para el público latinoamericano.

