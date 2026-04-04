Brian May convierte  un campo de  narcisos en una  obra de arte 

El poder del rock también puede cambiar paisajes. Brian May, legendario guitarrista de Queen, volvió a demostrar su lado más comprometido al impulsar la plantación de miles de narcisos que hoy se han convertido en una verdadera obra de arte natural y todo por una buena causa.

De una idea simple a un espectáculo visual

Todo comenzó con una iniciativa ecológica liderada por Brian May, quien decidió plantar miles de narcisos en una zona de Inglaterra con el objetivo de embellecer el entorno y fomentar la biodiversidad.

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Lo que nadie esperaba era el resultado:

un campo lleno de flores que terminó convirtiéndose en un paisaje llamativo, digno de fotografías y visitas.

Un proyecto con impacto real

Más allá de lo visual, la iniciativa tiene un trasfondo importante.

Los narcisos no solo decoran el lugar, también ayudan a atraer polinizadores como abejas y mariposas, contribuyendo al equilibrio del ecosistema.

Además, el proyecto ha generado un impacto positivo en la comunidad, que ha adoptado el espacio como un punto de encuentro y conexión con la naturaleza.

Un detalle inesperado que lo hizo único

El proyecto incluso tuvo un giro curioso.

Algunos de los narcisos plantados no eran del color esperado, lo que generó una mezcla de tonos que terminó haciendo el paisaje aún más especial y diferente.

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Lejos de ser un problema, ese “error” le dio un toque artístico único al campo.

Rock, ciencia y conciencia ambiental

No es la primera vez que Brian May se involucra en causas ambientales.

El músico, que también es astrofísico y activista, lleva años promoviendo iniciativas ecológicas y de protección animal.

Esta vez, su influencia no se escuchó en un escenario.

sino que floreció en un campo que hoy demuestra que el rock también puede sembrar vida.