Aterciopelados vs. Imagine Dragons; Vote en los octavos de final del Mundial del Rock de Radioacktiva

Aterciopelados vs. Imagine Dragons ¿Cuál es el mejor en el Mundial del Rock?

Avanza el Mundial de Rock de Radioacktiva y en esta oportunidad dos grandes se enfrentan con el fin de conocer quién será el afortunado que va a pasar a cuartos de final. Los oyentes eligieron en semanas pasadas a Aterciopelados e Imagine Dragons como dos de los grandes ganadores de la primera etapa, pero ahora, tendrán que enfrentarse y solo habrá un ganador.

Por un lado, está la banda colombiana Aterciopelados, quienes desde 1992 están trabajando con el fin de poder posicionarse en la industria del rock alternativo, no solo en el país, sino a nivel internacional. Por eso, Andrea Echeverri, Héctor Buitrago, Leonardo Castiblanco y Alejandro Duque se han esforzado al hacer música criticando varios problemas sociales y dándole un espacio especial a otras emociones.

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Su gran contrincante es Imagine Dragons, la banda estadounidense que nació en el 2008 y desde entonces ha sido un éxito, al no solo cantar rock fuerte, sino un sonido un poco más alternativo que logró ganarse a un gran número de fans. Con Dan Reynolds, Ben McKee y otros músicos se posicionaron a nivel internacional.

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Aterciopelados se está posicionado a nivel nacional de la mano de Andrea Echeverry. En diferentes momentos, ella y sus músicos han empezado a hablar en los escenarios de múltiples problemas sociales, rebeldía y luchas que quieren ganar.

Mientras tanto, Imagine Dragons tiene letras que hablan un poco más sobre la lucha interna, superación personal y positivismo. Así, muchas personas han logrado sentirse identificadas con sus letras en varias oportunidades, recordando siempre la lucha en pro de la salud mental para todos, de la que hablan en varios de sus conciertos.