Yerry Mina vivió vergonzoso episodio durante partido del Cagliari; terminó sin pantaloneta

Este 30 de agosto, Napoli se enfrentó a Cagliari como parte de la segunda fecha de la Serie A. Más allá del resultado del partido, que dejó como ganador al equipo de Nápoles, hubo un hecho que se viralizó en redes sociales y que tuvo como protagonista a Yerry Mina.

El defensa colombiano de Cagliari, que debutó como titular durante todo el juego, protagonizó un vergonzoso episodio justo en los últimos minutos del partido. Todo ocurrió cuando Mina se encontraba disputando una pelota frente a uno de los jugadores del Napoli.

En medio de la disputa del balón, el adversario sujetó a Yerry Mina de la pantaloneta y, por la fuerza del encontrón, terminó bajándole por completo la prenda.. Este hecho, hizo que la parte trasera del futbolista quedara totalmente al descubierto.

El vergonzoso hecho quedó registrado por las cámaras del partido, por lo que la imagen se viralizó rápidamente en redes sociales. En esta, se logra ver a Mina montado sobre la espalda de su contrincante, mientras tiene la pantaloneta justo debajo de su zona trasera íntima.

Reacciones a foto viral de Yerry Mina

Luego de que Yerry Mina viviera el infortunado hecho y mostrara su parte trasera a todos los hinchas, la foto del momento se viralizó en redes sociales y millones de usuarios empezaron a repostear la imagen.

La foto de Yerry Mina mostrando la ‘nalg4’ sirvió para múltiples memes e imágenes graciosas en las que los usuarios se burlaron de la escena. En cuestión de minutos, la foto se tomó todas las redes sociales y recibió millones de comentarios, especialmente de burla.

Hasta el momento, Yerry Mina no se ha pronunciado sobre el vergonzoso hecho. Por ahora, el futbolista colombiano está próximo a llegar a la concentración de la Tricolor en Barranquilla para prepararse para los partidos frente a Bolivia y Venezuela por las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.