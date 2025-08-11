When We Were Young 2025: artistas, fecha, lugar y precios de las boletas del nostálgico festival

When We Were Young, uno de los festivales más icónicos de la actualidad, se prepara para una nueva edición. Grandes artistas de la talla de Blink-182, o The Offspring pondrán a vibrar a sus fans y a los escenarios.

Este evento estará imperdible y permitirá la posibilidad de ver a una amplia cantidad de artistas imperdibles con sus grandes shows.

Por ello, aquí les contamos detalles sobre el cartel, la fecha, el lugar y los precios de lo que será, sin dudas, un festival imperdible.

El lujoso cartel de artistas del When We Were Young 2025

Indudablemente, ir a un festival es una de las mejores experiencias para los amantes de la música. Año tras año varios eventos se encargan de reunir a históricos artistas en una sola cita imperdible.

Sin embargo, el caso del When We Were Young es de los más aclamados a nivel mundial, gracias a su temática nostálgica.

Su primera edición fue en el 2017, pero, a pesar de varios años de ausencia, su más reciente versión en 2024 demostró que este evento está más vigente que nunca.

En este caso, el festival de 2025 presenta un cartel con los siguientes artistas:

– Panic! At The Disco

– Blink-182

– Weezer

– Avril Lavigne

– The Offspring

– All Time Low

– The Used

– Knocked Loose

– The Gaslight Anthem

– Bad Religion

– Yellowcard

– Ice Nine kills

– Motionless the White

– I Prevail

– Beartooth

– Simple Plan

– Kublai Khan Tx

– The Plot In You

– Mayday Parade

– Loathe

– Taking Back Sunday

– Asking Alexandra

– Puris!

– We Came As Romans

– Boys Like Girls

– The Cab

– The Maine

– Letlive

– Story of the Year

– Sleeping with Sirens

– Breathe Carolina

– Jack’s Mannequin

– Set Your Goals

– Crown The Empire

– The Starting Line

– Destroy Boys

– The Story so Far

– We The Kings

– Sunami

– The Amity Affliction

– Straylight Run

– The Rocket Summet

– The Summer Set

– Never Shout Never

– Don Broco

– The Red Jump Suit Apparatus

– Taylor Acorn

– Holding Absence

– The Movielife

– Alexisonfire

– HerLeatherJacket

– Arm’s Length

Fechas, lugar y precios

Este imperdible festival tendrá lugar en los días 18 y 19 de octubre de este mismo año.

Su ubicación será en Las Vegas Festival Grounds, en Nevada.

Los precios de la boletería son los siguientes:

General Admission – 425 dólares

General Admission+ – 595 dólares

VIP – 695 dólares

VIP Cabana – 18.500 dólares