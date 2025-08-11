When We Were Young 2025: artistas, fecha, lugar y precios de las boletas del nostálgico festival
When We Were Young 2025 se prepara para ser un festival imperdible para todos los amantes del rock y la nostalgia.
When We Were Young 2025 se prepara para ser un festival imperdible para todos los amantes del rock y la nostalgia.
When We Were Young, uno de los festivales más icónicos de la actualidad, se prepara para una nueva edición. Grandes artistas de la talla de Blink-182, o The Offspring pondrán a vibrar a sus fans y a los escenarios.
Este evento estará imperdible y permitirá la posibilidad de ver a una amplia cantidad de artistas imperdibles con sus grandes shows.
Más noticias: Esta es la mejor banda de rock en la historia miembro por miembro: una unión de leyendas
Por ello, aquí les contamos detalles sobre el cartel, la fecha, el lugar y los precios de lo que será, sin dudas, un festival imperdible.
Indudablemente, ir a un festival es una de las mejores experiencias para los amantes de la música. Año tras año varios eventos se encargan de reunir a históricos artistas en una sola cita imperdible.
Sin embargo, el caso del When We Were Young es de los más aclamados a nivel mundial, gracias a su temática nostálgica.
Su primera edición fue en el 2017, pero, a pesar de varios años de ausencia, su más reciente versión en 2024 demostró que este evento está más vigente que nunca.
Más noticias: 10 canciones que marcaron la historia del rock en el mundo: ‘Hotel California’ y más
En este caso, el festival de 2025 presenta un cartel con los siguientes artistas:
– Panic! At The Disco
– Blink-182
– Weezer
– Avril Lavigne
– The Offspring
– All Time Low
– The Used
– Knocked Loose
– The Gaslight Anthem
– Bad Religion
– Yellowcard
– Ice Nine kills
– Motionless the White
– I Prevail
– Beartooth
– Simple Plan
– Kublai Khan Tx
– The Plot In You
– Mayday Parade
– Loathe
– Taking Back Sunday
– Asking Alexandra
– Puris!
– We Came As Romans
– Boys Like Girls
– The Cab
– Taking Back Sunday
– The Maine
– Letlive
– Story of the Year
– Sleeping with Sirens
– Breathe Carolina
– Jack’s Mannequin
– Set Your Goals
– Crown The Empire
– The Starting Line
– Destroy Boys
– The Story so Far
– We The Kings
– Sunami
– The Amity Affliction
– Straylight Run
– The Rocket Summet
– The Summer Set
– Never Shout Never
– Don Broco
– The Red Jump Suit Apparatus
– Taylor Acorn
– Holding Absence
– The Movielife
– Alexisonfire
– HerLeatherJacket
– Arm’s Length
Este imperdible festival tendrá lugar en los días 18 y 19 de octubre de este mismo año.
Su ubicación será en Las Vegas Festival Grounds, en Nevada.
Los precios de la boletería son los siguientes:
General Admission – 425 dólares
General Admission+ – 595 dólares
VIP – 695 dólares
VIP Cabana – 18.500 dólares
MÁS SOBRE: