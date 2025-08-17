¿Vuelve Jack Sparrow? Johnny Depp estaría negociando su regreso en Piratas del Caribe 6

La franquicia Piratas del Caribe, que en su momento redefinió el cine de aventuras, podría volver a la gran pantalla con uno de los regresos más esperados por los fans: Johnny Depp como el excéntrico y carismático capitán Jack Sparrow. A pesar del silencio de casi una década desde el estreno de La venganza de Salazar en 2017, la saga parece estar más viva que nunca tras las recientes declaraciones de su productor, Jerry Bruckheimer.

El productor, quien también está detrás de éxitos como Top Gun y Dos policías rebeldes, confirmó que sigue trabajando en el guion de la sexta película de la saga. En una entrevista para Entertainment Weekly, Bruckheimer fue claro: “Todavía estamos trabajando en el guion. Queremos conseguirlo, solo tenemos que encontrar el guion adecuado. Aún no lo hemos logrado, pero estamos cerca”.

Le puede interesar: Paul McCartney se une al elenco de Piratas del Caribe

El entusiasmo por la posible vuelta de Depp ha vuelto a crecer. Bruckheimer no cerró la puerta a su regreso y, de hecho, fue optimista al respecto. “Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría”, dijo. También subrayó que todo dependerá de la calidad del libreto: “Todo depende de lo que esté escrito en el libreto, como todos sabemos”.

¿Por qué hay tensión entre Johnny Depp y Disney?

La tensión entre Depp y Disney se remonta a la batalla legal que el actor sostuvo con su exesposa Amber Heard, un juicio que captó la atención mundial. En plena controversia, Disney optó por cortar lazos con el actor. Sin embargo, tras ganar el caso por difamación, comenzaron a circular rumores sobre una posible reconciliación. Aunque Depp había afirmado que no volvería a trabajar con la compañía, su postura podría haber cambiado.

Necesita saber: Mamacita: Johnny Deep se levantó una sensual bailarina rusa

En febrero, The DisInsider adelantó que Disney ya había comenzado con los preparativos de producción de Piratas del Caribe 6. Aunque aún no hay una fecha oficial de rodaje, el medio señaló que las posibilidades de que Depp retome su papel son bastante altas. Mientras tanto, Bruckheimer estaría desarrollando dos versiones distintas del guion: una que incluiría a Sparrow, y otra que prescindiría de él, dependiendo del acuerdo final con el actor.

Durante estos años sin Depp, Disney tanteó otras alternativas para revitalizar la franquicia. Una de ellas fue un spin-off liderado por Margot Robbie, que, si bien llegó a estar en desarrollo, fue descartado. Más recientemente, Ayo Edebiri, estrella de The Bear, fue mencionada como posible protagonista de una nueva versión, aunque sin confirmación oficial.

Ver también: Esta es la canción de Oasis en la que Johnny Depp fue guitarrista; casi nadie sabe

En 2018, se anunció que la sexta película sería un reinicio completo, con personajes nuevos y una narrativa diferente. Sin embargo, los planes parecen haber evolucionado con el paso del tiempo, especialmente ante la insistencia de los seguidores por ver nuevamente a Jack Sparrow en acción.

Bruckheimer reveló además que ya ha mantenido conversaciones directas con Depp para discutir su regreso. De confirmarse su participación, no solo se reavivaría el interés global en la franquicia, sino que también se cerraría un ciclo que, para muchos, parecía haber llegado a su fin prematuramente.

En este clima de incertidumbre y expectativa, una cosa es clara: Piratas del Caribe 6 está en camino, y la posibilidad de ver a Johnny Depp nuevamente al mando del Perla Negra nunca ha estado tan cerca.

Más noticias

Piratas del Caribe 6 iniciaría sus grabaciones en los próximos meses: ¿saldrá Johnny Depp?