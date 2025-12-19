Vote AQUÍ por el ‘mejor gadget’ en ‘Lo menos peor’ de El Gallo de Radioacktiva

Este 2025 estuvo marcado por una infinidad de inventos y creaciones que nos hicieron la vida más fácil. Por eso, en ‘Lo menos peor’ de El Gallo de Radioacktiva tenemos una categoría dedicada al ‘mejor gadget’ del año.

Aunque fueron muchas las creaciones que destacaron a lo largo de este año, los oyentes de El Gallo de Radioacktiva nominaron a los cinco mejores.

Le puede interesar: Vote AQUÍ en la maratón de ‘El Gallo’ a la categoría ‘Escándalo del año’

En primer lugar, está ‘Pachita’. Aunque no es ningún dispositivo electrónico, sí significó una bella creación que nos alegró durante las transmisiones en vivo de El Gallo de Radioacktiva. Además, de mostrar a Pacho Cardona con otro aspecto, tanto divertido como femenino.

Las transmisiones en vivo de El Gallo de Radioacktiva también compiten por el premio a ‘mejor gadget’ del año. Gracias a los live, millones de oyentes se pudieron conectar con el programa matutino del Planeta Rock y verles la cara a nuestros bellos locutores.

Mire también: Vote AQUÍ en la maratón de ‘El Gallo’ de Radioacktiva a ‘La perdida del año’ en ‘Lo menos peor’

El tercer lugar lo ocupa ‘Bre-B’, un nuevo sistema de pagos que llegó a Colombia en la segunda mitad del año y revolucionó las transferencias entre diferentes bancos del país. Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden hacer pagos y transferencias a cualquier banco sin un cobro adicional y en tiempo real.

Entre los nominados destaca un particular, pero innovador artículo. Se trata del desodorante para la ‘chochis’. Este producto fue inventado con el fin de disminuir la sudoración en la zona íntima de las mujeres.

Para cerrar esta categoría, aparece el Nintendo Switch 2. Esta consola, que se lanzó en junio de este año, llegó para revolucionar la industria de los videojuegos gracias a sus mejoras técnicas y renovadas.

A continuación, vote por el ‘mejor gadget’ del 2025.