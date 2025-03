¿Vuelve Radiohead en 2025? El movimiento que desató las especulaciones

Atención, fans de Radiohead: algo grande podría estar en camino. La banda británica no ha soltado ningún dato oficialmente, pero una movida reciente tiene a todos en alerta. El pasado 10 de marzo, Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien y Philip Selway registraron una nueva sociedad llamada RHEUK25 LLP, y si miramos el historial de la banda, esto solo puede significar una cosa: se viene algo gordo.

¿Por qué tanto revuelo? Cada vez que Radiohead ha hecho algo similar en el pasado, poco después han lanzado un disco, una reedición o han anunciado una gira. En 2016, formaron Dawn Chorus LLP antes de lanzar ‘A Moon Shaped Pool’. En 2021, crearon Spin With A Grin LLP previo a la reedición de ‘Kid A Mnesia’, y en 2022, Self Help Tapes LLP fue la antesala del debut de The Smile, el proyecto paralelo de Yorke y Greenwood. Es decir, esta movida tiene historia.

Entonces, ¿qué se traen entre manos ahora?

Hay tres opciones sobre la mesa: un nuevo álbum (porque ya van casi 10 años sin material inédito), una reedición de alguno de sus discos icónicos (al estilo ‘OK Computer OKNOTOK 1997 2017’), o el regreso a los escenarios tras su última gira en 2018.

Pero, ojo, no todo es color de rosa. Thom Yorke ya dejó claro que la presión de los fans no es algo que le quite el sueño. En una entrevista con Double J en octubre, lanzó una bomba: «No soy consciente de ello y realmente me importa una mierda». Así, sin anestesia. Aclaró que, aunque agradece el apoyo de la gente, la banda ya no es su prioridad: «Nos hemos ganado el derecho a hacer lo que tiene sentido para nosotros sin dar explicaciones».

Lo que sí es un hecho es que Radiohead no mueve un dedo sin una buena razón. RHEUK25 LLP es la pista que tiene a todos sacando teorías, y la emoción está por las nubes. ¿Será este el gran regreso de Radiohead en 2025? Solo el tiempo dirá, pero una cosa es segura: la expectativa está en su punto más alto.

