VIDEO: reviva aquí los mejores momentos del histórico show de Green Day en Coachella

Este pasado 12 de abril, Green Day volvió a hacer historia para la industria del rock. Esta banda se presentó en Coachella y brindó un verdadero espectáculo para todos los presentes en un marco inolvidable.

De manera particular, esta banda brilló junto a todos sus fans en California, con una presentación que, sin dudas, será inolvidable.

Por ello, aquí les contamos cada detalle, y les mostramos los mejores momentos para que pueda revivirlos en un show que estuvo entre lo mejor del festival.

Desde el momento en que se anunció la presencia de Green Day como banda destacada en lo más alto del cartel.

Esta agrupación fue parte de la cuota rock de este evento, y como de costumbre, no defraudó con un gran show que dejó varios momentos brillantes.

Billie Joe Armstrong y compañía destacaron con un ‘setlist’ que tuvo presentes las siguientes canciones:

Como suele ser costumbre en los shows de esta banda, Green Day dejó varias dedicatorias y cambios de letra en su show, como fue el caso de ‘Jesus of Suburbia’ para los niños de Palestina.

During Green Day's performance at Coachella, vocalist Billie Joe Armstrong changed the lyrics of Jesus of Suburbia to say "running away from pain like the kids in Palestine."pic.twitter.com/UQ9Reja8Pt