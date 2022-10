The Witcher confirma cuarta temporada sin Henry Cavill; ya hay reemplazo para el personaje

Netflix confirmó una nueva temporada de The Witcher, pero Henry Cavill no se unirá a la producción, en su reemplazo estará Liam Hemsworth. La compañía hizo el anuncio con declaraciones de ambos actores.

Aunque aún la tercera temporada de la serie no ha sido estrenada, Netflix confirmó que habrá un cambio en el actor que interpreta a Geralt de Rivia. Por eso, Liam Hemsworth será el encargado de continuar con el papel interpretado por Superman.

Mire también: El récord de Stranger Things 4 de Netflix

El primero en hacer el anuncio fue Henry en sus redes sociales. El actor reveló que, iba a dejar su “medallón y espadas” en la cuarta temporada de la serie. Además, le deseo suerte a Liam.

«El fantástico Liam Hemsworth tomará el relevo como el nuevo Lobo Blanco. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que pasé encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices”, escribió en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Henry Cavill (@henrycavill)

Netflix también confirmó la noticia y compartió algunas declaraciones de Liam Hemsworth, quien se mostró emocionado por la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia y continuar el legado de Cavill.

“Como fan de The Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia (…) Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me ceda las riendas y me permita coger las espadas del Lobo Blanco para el siguiente capítulo de su aventura. Henry, he sido un fan tuyo durante años y me ha inspirado lo que has aportado a este querido personaje. Puede que tenga que llenar unas botas muy grandes, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher», dijo.

Muchos se preguntaron por la razón de esta decisión y se especula si puede estar ligada a un problema de agendas. Pues, recordemos que se confirmó que Cavill volverá a interpretar a Superman.