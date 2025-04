Todas las estrellas que cantan en ‘All You Need Is Love’ de los Beatles; Mick Jagger y más

‘All You Need Is Love’ es una de las canciones más brillantes en la carrera de los Beatles. Esta agrupación posee un legado indudable gracias a su creatividad y talento inigualable mostrado en los escenarios y los estudios.

Sin embargo, uno de los más destacados es la canción ya mencionada, la cual sorprendió a muchos, luego de ser lanzada en el año 1967.

Más noticias: La inolvidable canción de The Beatles que su productor consideró ‘muy tonta’

En este caso, para conmemorar la brillantez de este éxito, les contaremos una curiosidad que pocos conocen de esta reconocida canción.

Todas las estrellas que cantan ‘All You Need Is Love’ de los Beatles

Esta canción es, para muchos, una de las producciones más brillantes de los Beatles. Su estilo psicodélico llegó a cautivar a millones de personas en la época, y también en la actualidad de forma sorprendente.

Su letra fue compuesta por la dupla inolvidable de John Lennon y Paul McCartney, pero, tuvo más estrellas participando en la canción.

Claramente George Harrison, y Ringo Starr, como miembros restantes de los Beatles, también estuvieron presentes.

Pero, ¿Sabía que Mick Jagger cantó en ‘All You Need Is Love’? Como una canción destacada, esta banda optó por invitar a una amplia cantidad de artistas a la grabación.

Más noticias: Estos son los 10 mejores álbumes de los Beatles ordenados de ‘peor’ a mejor

Varias leyendas del género fueron parte de esta grabación, tanto como instrumentalistas, como también a la hora de grabar las voces.

Leyendas de la talla de Mick Jagger o Eric Clapton fueron parte de este éxito, y aquí les tenemos la lista completa de artistas presentes en la grabación:

Paul McCartney

John Lennon

George Harrison

Ringo Starr

Mick Jagger

Keith Richards

Eric Clapton

Pattie Boyd

Marianne Faithfull

Jane Asher

Graham Nash

Hunter Davies

Mike McGear

Gary Walker

Claramente la lista destaca con la presencia de varios seres queridos de los miembros de la banda, como lo fue, por ejemplo, Mike McGear, hermano de Paul McCartney.

Los mencionados con anterioridad cantaron en las vocales de apoyo de esta canción, mientras que como instrumentalistas participaron los siguientes nombres:

George Martin

Sidney Sax

Patrick Halling

Eric Bowie

John Ronayne

Lionel Ross

Jack Holmes

Rex Morris

Don Honeywill

David Mason

Stanley Woods

Jack Emblow

Keith Moon

Cada uno de estos artistas dejó su grano de arena para un éxito que aun es recordado en la carrera de los Beatles.