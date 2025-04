La inolvidable canción de The Beatles que su productor consideró ‘muy tonta’

The Beatles es una de las bandas más legendarias y recordadas en la historia del rock y la música. El legado construido por Lennon, McCartney, Harrison y Ringo es claramente indudable y brillante para sus fans.

La lista de éxitos que posee esta banda es amplia e incuestionable, con canciones que llegaron a ser himnos, y que son inolvidables para miles de personas en el mundo.

Sin embargo, hay un éxito dentro de su catálogo, el cual, según la banda, fue brillante, pero para uno de sus productores era tonta.

La canción de The Beatles que para su productor era tonta

The Beatles logró una trayectoria intachable en la música. La banda protagonizó una amplia cantidad de éxitos, incluso en su último lanzamiento ‘Let It Be’.

Dentro de dicho último disco, hubo una amplia cantidad de éxitos brillantes, como lo fue por ejemplo, la canción que le dio el nombre al disco o ‘The Long and Winding Road’.

Sin embargo, hay una canción que agradó a sus fans, pero resultó tonta para su productor George Martin.

Este hombre produjo varios discos de los Beatles, como lo fueron su disco homónimo, o ‘Abbey Road’.

Martin no fue parte de ‘Let It Be’, pero, aprovechó para irse en contra de una de las canciones de este álbum cuando recordó a The Beatles.

Este productor aseguró que cuando conoció a la banda a inicios de los ’60’s, su catálogo de canciones le parecía ciertamente tonto y pésimo.

Esto se debe a canciones como ‘One After 909’, la cual le parecía tonta. Aun así, este éxito contó con gran aprobación para los fans.

Respecto a esta canción, Paul McCartney reveló algunos detalles en varias ocasiones. Según ‘Macca’ esta fue una de sus primeras composiciones junto a Lennon en estilo blues.

De hecho, esta composición habría sido un intento de imitar a ‘Freight Train’, una canción de Elizabeth Cotten.