¿Se va del Liverpool? Mohamed Salah ya definió su equipo para la próxima temporada

Mohamed Salah, una de las máxima leyendas del Liverpool, ya tomó una decisión sobre su futuro. El delantero egipcio, que tenía ofertas de clubes de Europa y también de fuera del continente, decidió quedarse en el club inglés. A pesar de los rumores que hablaban de una posible salida, el jugador seguirá vistiendo la camiseta ‘Red’.

Desde su llegada en 2017 procedente de la Roma, Salah se ha convertido en un ícono del Liverpool. Con 394 partidos disputados, 243 goles y 111 asistencias, el ‘Rey Egipcio’ no solo se ha ganado el cariño incondicional de la afición, sino que también ha dejado su huella como el tercer máximo goleador histórico del club, solo por detrás de Ian Rush y Roger Hunt.

En los últimos meses, el nombre de Salah sonó con fuerza en clubes de Arabia Saudita y algunos gigantes europeos que buscaban tenerlo en sus filas. Sin embargo, el atacante de 32 años decidió mantenerse firme en su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel en Inglaterra.

¿Hasta cuándo se queda Mohamed Salah en el Liverpool?

El Liverpool confirmó este viernes que Mohamed Salah firmó un nuevo contrato. El acuerdo lo mantendrá en el club hasta junio de 2027. El jugador dijo estar feliz con la renovación y con las posibilidades que ve en el equipo para seguir compitiendo y ganando.

“Estoy muy contento. He renovado porque creo que tenemos una gran oportunidad de ganar más títulos y disfrutar del fútbol que jugamos aquí”, declaró el delantero. Además, añadió que, «es genial, mis mejores años han sido aquí. He jugado ocho años y aquí y ojalá que sean diez. Disfruto del fútbol y de la vida aquí. Me gustaría agradecérselo a los aficionados, porque aquí soy muy feliz».

El jugador, que ha sido vital en la obtención de títulos como la Premier League, la Champions League, el Mundial de Clubes, entre otros, espera seguir ampliando su palmarés en los próximos años.

El egipcio seguirá siendo uno de los jugadores mejor pagados del equipo, con un salario cercano a los 360.000 euros, recibiendo así 23 millones de euros por temporada. Así, el Liverpool rompe su tradicional política de no ofrecer contratos largos y lucrativos a futbolistas veteranos, dejando claro que Salah sigue siendo una apuesta segura para los próximos años.

Nuevo salario de Mohamed Salah