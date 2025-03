Semisonic se va contra la Casa Blanca por uso indebido de gran éxito en video de deportación

La Casa Blanca tuvo un nuevo ‘encontronazo’ con el rock. Semisonic, una histórica banda del género se convirtió en noticia, luego de posicionarse en contra de un polémico video posteado por las redes sociales del gobierno norteamericano.

En este caso se trató de un video donde promovían la deportación, e incluso, para muchos, fue un post ciertamente desagradable.

Luego de esta polémica, la banda se desmarcó de manera tajante de este video, y del uso de su canción, y aquí les contamos los detalles.

La polémica entre la Casa Blanca y Semisonic

Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la Casa Blanca ha protagonizado una gran cantidad de polémicas en tan solo semanas.

Este nuevo periodo de gobierno se ha mostrado sumamente estricto con algunas de sus polémicas, y la forma en que aborda ciertos temas políticos.

Uno de ellos es, sin lugar a dudas, la deportación de seres humanos de los Estados Unidos, una práctica que el gobierno Trump ha mostrado como necesaria.

Esto ha llevado que incluso a través de las redes sociales, se realice promoción a este tipo de actos, como lo fue un reciente video que generó gran polémica.

En dicho posteo se puede ver como un hombre es esposado y deportado de los Estados Unidos, mientras de fondo suena la canción de Semisonic, ‘Closing Time’.

El fragmento usado de este éxito dice textualmente «you don’t have to go home, but you can’t stay here».

Para muchos, este video fue bastante discriminatorio y desagradable, por lo que la propia banda aprovechó para separar su participación del mismo.

A través de un comunicado, Semisonic aseguró que no autoriza ni aprueba el uso de esta canción en dicho video.

De hecho, la banda asegura que no se les pidió permiso, e incluso, el mensaje de la canción va en sentido contrario.

Desde la agrupación expresaron que esta canción trata sobre disfrute, posibilidades y esperanza, por lo que el video no la representa en lo absoluto.

El rock y Donald Trump

Esta no es la primera vez que el equipo de Donald Trump utiliza un éxito histórico del rock sin permiso de los autores.

Un ejemplo claro de esto también se presentó con ‘Seven Nation Army’ de The White Stripes, por lo que la polémica musical está al orden del día en el gobierno Trump.