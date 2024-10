¿Dónde ver ‘Beatles ’64’, el documental sobre el primer viaje de los Beatles a Estados Unidos?

Si usted es fanático de los Beatles, no se puede perder el nuevo documental llamado ‘Beatles ’64‘, un producto dirigido por David Tedeschi y producido por Martin Scorsese, que muestra imágenes inéditas de su primera gira por Estados Unidos en 1964.

Este viaje no solo catapultó la fama global de la agrupación, sino que también definió el curso de la música contemporánea y el fenómeno cultural que aún resuena seis décadas después. Este nuevo documental llegará a la pantalla de streaming Disney + este noviembre de 2024.

¿Qué incluirá?

Con imágenes inéditas restauradas en 4K, la película muestra momentos íntimos de la banda, desde su llegada a Nueva York hasta su histórica actuación en The Ed Sullivan Show , que atrajo a 73 millones de espectadores. Además de revivir la euforia de los fanáticos y el impacto cultural que generó en Estados Unidos, el documental incluye entrevistas con Paul McCartney y Ringo Starr, quienes reflexionan sobre ese período.

Prepare to experience the electrifying moment when The Beatles first touched down in America. Beatles ’64, an all-new documentary from producer Martin Scorsese and director David Tedeschi, is streaming exclusively on #DisneyPlus November 29. pic.twitter.com/Ptw8UPNpXq