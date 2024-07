Jack Black cancela toda una gira por broma de su compañero de banda sobre atentado a Trump

Jack Black es una de las figuras públicas más reconocidas de los últimos tiempos. El actor ha sabido llegar al corazón de su público, no solo gracias a sus ocurrencias, e icónicas interpretaciones; sino también gracias a su talento musical.

El desempeño artístico de Black, le ha permitido incluso crear un dúo de gran reconocimiento a nivel mundial, como lo es Tenacious D, un grupo que ha estado en actividad desde el año 1994, y en el que el actor ha compartido escenario con Kyle Gass.

Gass también es actor, e incluso ha compartido algunas producciones con Black, como fue el caso de ‘Kung Fu Panda’.

Durante los últimos días, uno de los hechos que más ha conmovido al mundo, ha sido el atentado contra Donald Trump.

Durante una alocución pública, en plena campaña por la presidencia de los Estados Unidos, Trump fue rozado por una bala, la cual pasó junto a su oreja, al punto de incluso herirlo.

Claramente, esto ha causado gran conmoción a nivel mundial, especialmente por el hecho de que este político estuvo a pocos centímetros de ser asesinado.

A causa de este grave suceso, han sido varias las personas que han opinado al respecto, incluido Kyle Gass, aunque este lo hizo en un tono de broma.

Durante una presentación del pasado 14 de julio, Tenacious D celebraba también el cumpleaños de Gass. Para festejar le trajeron una torta, e incluso Jack Black lo invitó a que pidiera un deseo.

Lo lamentable, fue que Gass pidió que «la próxima vez no fallaran con Trump». Esta broma no habría sentado bien al público, y mucho menos a su compañero Jack Black.

I used to love @tenaciousd and thought Jack Black was funny. None of them or their music/movies will ever be played in our home again. Ever. Sickening. Not funny and done in a foreign country is even worse. If you think it’s OK, unfollow and block me. pic.twitter.com/2KG2uzUKEY

— Chris Loesch 𝕏 (@ChrisLoesch) July 15, 2024