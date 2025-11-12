Según la IA, ¿quiénes serán los finalistas de la Copa Colombia 2025? Fecha de la FINAL

La Copa BetPlay 2025 está llegando a su recta final y ya tiene a su primer clasificado a la gran final. Independiente Medellín aseguró su paso al último partido del torneo tras empatar 1-1 frente a Envigado FC en el Polideportivo Sur y quedarse con la serie con un marcador global de 2-1.

Por ahora, el ‘Poderoso de la Montaña’ deberá esperar algunos días para conocer a su rival, que saldrá del duelo entre Atlético Nacional y América de Cali.

En el primer encuentro de la semifinal, el conjunto verdolaga se impuso 4-1 sobre los escarlatas, por lo que llegará con una importante ventaja al compromiso de vuelta, programado para este domingo 16 de noviembre a las 5:00 p.m. en el estadio Pascual Guerrero.

¿Quién acompañará a Medellín en la final, según la IA?

De acuerdo con el análisis de la inteligencia artificial, Atlético Nacional sería el otro finalista de la Copa BetPlay 2025. El equipo antioqueño parte con una gran ventaja en el marcador y ha mostrado solidez en su juego, lo que lo perfila como el principal candidato para disputar el título frente a Independiente Medellín en una nueva edición del clásico paisa.

De confirmarse este escenario, los hinchas del fútbol colombiano podrían disfrutar una final vibrante entre los dos clubes más representativos de Antioquia.

¿𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚? ¡𝐋𝐈𝐒𝐓𝐎! ✅👏 Así quedó nuestro camino a la anhelada final de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2025 tras el partido de hoy.#LoDamosTodo pic.twitter.com/0jvup6SiRL — DIMAYOR (@Dimayor) November 11, 2025

¿Cuándo es la final?

Hasta el momento, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) no ha anunciado las fechas ni los horarios oficiales para los partidos de la gran final. Aunque se piensa que podrían disputarse los días 17 y 20 de diciembre, aún no hay confirmación oficial.

Según el reglamento del torneo, el club que se corone campeón de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025 obtendrá un cupo directo a la Copa Sudamericana 2026.