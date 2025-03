 Juegos GRATIS en Amazon Prime Gaming, ¿cómo descargar más de 20 títulos?    

El servicio de Amazon Prime vuelve a sorprender a sus suscriptores con una selección de 20 juegos gratuitos para marzo. Cada semana se habilitarán nuevos títulos, permitiendo a los usuarios ingresar a la plataforma Amazon Gaming para ampliar su biblioteca digital sin pagar más. Además la suscripción viene con acceso VIP a un canal de Twitch especializado y otros beneficios exclusivos.

Los juegos gratuitos estarán disponibles para usuarios de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia, España, Austria, Países Bajos y Polonia. Los usuarios del resto de países deberán tener sus suscripción a Prime Video.

Juegos gratuitos de marzo en Amazon Prime Gaming

La selección de juegos de marzo incluye opciones para todos los gustos, desde carreras y estrategia hasta acción y aventuras. Algunos de los títulos más destacados son:

– WRC Generations Fully Loaded Edition

– Overcooked! 2

– The Jackbox Party Pack 3

– Fallout New Vegas: Ultimate Edition

– Fallout 3: Game of the Year Edition

– Trackmania Starter Access

– Strange Horticulture

Estos juegos pueden disfrutarse desde la nube en dispositivos compatibles como Fire TV, sin necesidad de instalaciones adicionales.

Así se puede acceder a los juegos gratuitos:

Para obtener los juegos, se debe ingresar a la plataforma de Amazon Gaming y autenticar su cuenta. Luego, en la sección “Jugar con Prime”, podrán seleccionar los títulos deseados y agregarlos a su biblioteca digital.

Dependiendo del juego, estos pueden descargarse a través de la aplicación Amazon Games (para PC con Windows) o en plataformas como Origin y Epic Games Store.

Lanzamientos por fechas

Los juegos serán liberados de manera escalonada durante el mes:

Disponibles ahora:

– Saints Row: La tercera remasterización (GOG)

– Mafia II: Edición definitiva (GOG)

– Jefe del crimen: Rockay City (Epic Games Store)

– El amo de la mazmorra de Naheulbeuk (Amazon Games)

A partir del 13 de marzo:

– Syberia: El mundo de antes (GOG)

– Endling: La extinción es para siempre (Amazon Games)

– Deidad oscura: edición completa (GOG)

– Observador 3 (Amazon Games)

– Mundo Muro (Amazon Games)

Desde el 20 de marzo:

– Legado de Kain: Desafío (GOG)

– Mortal Shell (Epic Games Store)

– Wolfenstein: La sangre vieja (Microsoft Store)

– Mutación (GOG)

– Figment 2: Creed Valley (Amazon Games)

El 27 de marzo:

– La ciudad olvidada (Amazon Games)

– Deus Ex: Guerra Invisible (GOG)

– Sesión: Simulación de skate (Epic Games Store)

– Construyamos un zoológico (Epic Games Store)

– Gamedec: Edición definitiva (GOG)

– El misterio de Wisbey (Juegos de legado)

Con esta selección de juegos gratuitos, Amazon Prime Gaming sigue consolidándose como una de las mejores opciones para los suscriptores que buscan variedad y calidad en su colección digital.