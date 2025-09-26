Roger Waters y Gustavo Petro sorprendieron al aparecer en una protesta por Palestina

Roger Waters y Gustavo Petro volvieron a ser noticia este 26 de septiembre. El presidente de Colombia y el famoso músico que fue parte de Pink Floyd fueron vistos justos en un evento público.

Para sorpresa de todos, ambos protagonistas se dieron a ver en un evento público de ámbito político, donde hicieron una curiosa protesta.

A continuación les contamos los detalles sobre este evento, y las repercusiones de esta aparición entre el mandatario y esta leyenda del rock.

Roger Waters y Gustavo Petro protagonizan protesta

Para nadie es un secreto las polémicas que ha protagonizado Roger Waters en el último tiempo. Este brillante músico ha dado su opinión sobre temas políticos bastante tensos.

En algunos casos, estas opiniones han ido en contra del pensar mayor, lo que ha causado que este músico sea blanco de duras críticas.

Incluso, en muchos casos, algunos seguidores de Pink Floyd han dejado de considerar a este músico como una leyenda del rock.

Aun así, Waters ha seguido su activismo, y justo así lo demostró el 26 de septiembre, con una curiosa aparición junto a Gustavo Petro.

El político y el músico se juntaron en el Times Square de Nueva York, para protestar a favor de la paz en Palestina.

En esta aparición Petro pidió por la captura del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y contó con el apoyo de Roger Waters.

El músico agradeció la presencia del presidente de Colombia en este evento, y también el respaldo del país ante este hecho político.

Roger Waters en #RTVCNoticias desde Nueva York: "Agradezco a la gente de Colombia y al presidente Petro por traer esto a la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana, evocando unión para la paz", señaló el músico y activista británico.

No es la primera vez

Aunque este hecho sorprendió a muchos, no es la primera vez que Roger Waters y Gustavo Petro aparecen juntos públicamente.

En el 2023 Roger Waters visitó la casa de gobierno en Colombia, donde también se tocó el tema de Palestina.

Incluso, en dicha visita Waters regaló a Petro un bajo Stratocaster, el cual firmó.