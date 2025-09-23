Resurrection Fest 2026: artistas, fecha, lugar y precios de las boletas del famoso festival

El Resurrection Fest se ha convertido en uno de los eventos más importantes de la escena rock y metal en el mundo en los últimos años. Particularmente, este evento ha tenido lugar desde 2006, con la presencia de bandas históricas.

Agrupaciones como Misfits, Bring Me the Horizon o Slayer han llenado este cartel con canciones imperdibles en un festival que ya acumula varias ediciones.

Más noticias: Estos son los 5 mejores clásicos en la historia del rock colombiano, según la IA: Aterciopelados y más

En 2026 esto no será la excepción, e incluso, ya se revelaron algunas de las bandas que dirán presente en el próximo año en la tarima de este festival.

Los artistas confirmados para el Resurrection Fest 2026

Los festivales se han convertido en una cita imperdible para los amantes de la música en los últimos años. Estos eventos permiten disfrutar de bandas y artistas claves en conjunto.

Un ejemplo claro de esto es el Resurrection Fest, el cual vuelve con una nueva edición en este 2026, con bandas históricas.

Más noticias: La canción de Twenty One Pilots que está liderando el Billboard 200; es un éxito

El cartel presentado por los organizadores incluye los siguientes artistas:

1- Iron Maiden

2- Limp Bizkit

3- Marilyn Manson

4- Trivium

5- Cavalera Conspiracy – Chaos A.D.

6- P.O.D.

7- Blood Incantation

8- Converge

9- The Rasmus

10- Imminence

11- Thrown

12- Caliban

13- House of Protection

14- Feuerschwanz

15- Man With a Mission

16- Get the Shot

17. The Vintage Caravan

Esta será la única oportunidad para muchos fanáticos de ver a esta banda en España, por lo que serán shows imperdibles para los amantes de los ritmos estridentes.

¿Cuándo y dónde será el festival?

Este festival se presentará en 4 días, las fechas correspondientes son los días 1, 2, 3 y 4 de julio del próximo 2026.

Su locación será Viveiro, una ciudad de España, situada en la comunicad de Galicia, donde se congregarán varios fanáticos de la música para shows completamente imperdibles.

Los precios de las boletas

La venta de entradas comenzará el próximo 30 de septiembre, a partir de la 1 de la tarde de España. Los precios por el momento no se han publicado al completo.

Sin embargo, la etapa ‘Early Bird’ de esta banda presentó costos de aproximadamente 195 euros, por lo que los valores de estas entradas puede acercarse a este precio.

Más información de este festival puede ser verificada en la página oficial del evento.