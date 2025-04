Radioacktiva lo invita a un encuentro exclusivo con Europe: paso a paso para participar

La legendaria banda sueca de hard rock, Europe, se prepara para desatar toda su potencia en Colombia durante la próxima edición del Monsters of Rock 2025. El evento, que promete ser una verdadera celebración para los fanáticos del rock, se realizará el 30 de abril en el Coliseo Medplus de Bogotá.

Europe, conocidos mundialmente por su clásico “The Final Countdown”, ha dejado una huella imborrable en la historia del rock. Formada en 1979 en Suecia, la banda logró un éxito masivo en los años 80 y 90, consolidándose con discos icónicos como Wings of Tomorrow (1984), The Final Countdown (1986) y Out of This World (1988).

La participación de Europe en el Monsters of Rock 2025 promete ser uno de los momentos más esperados del festival, donde compartirán escenario con otras grandes figuras como Judas Priest, Scorpions, Opeth, y las agrupaciones nacionales Darkness y Kronos.

¿Cómo ganar un Meet & Greet con Europe?

Sabemos que muchos oyentes del Planeta Rock son fieles seguidores de Europe, y por eso Radioacktiva quiere premiar su pasión.

Para participar:

Esté atento a El Gallo de Radioacktiva .

Tenga su boleta para Monsters of Rock 2025 .

Responda unas preguntas sobre la historia de Europe en el formulario que encontrará al final de esta nota.

Siga estos pasos:

Responda correctamente cuatro (4) preguntas sobre Europe. Inscriba sus datos personales al finalizar el test. Suba una foto de su boleta y/o factura de compra. Los primeros 3 participantes que respondan correctamente serán los ganadores del Meet & Greet.

