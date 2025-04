Radioacktiva le regala un Meet & Greet con Scorpions: así puede participar

La legendaria banda alemana de hard rock, Scorpions, se prepara para electrizar a sus fanáticos en Colombia en la próxima edición del festival Monsters of Rock 2025. El evento, que promete ser una descarga de adrenalina para los amantes del rock, tendrá lugar el 30 de abril en el Coliseo Medplus de Bogotá.

Le puede interesar: Monsters Of Rock vuelve a Colombia; estas son las bandas que estarán en el festival en 2025

Scorpions, conocidos por himnos atemporales como “Rock You Like a Hurricane” y “Wind of Change”, regresan a la capital colombiana como uno de los platos fuertes de este icónico festival.

La banda, que celebra más de 50 años de trayectoria musical, compartirá escenario con otras grandes figuras del rock internacional, incluyendo a Judas Priest, Europe y Opeth, además de las agrupaciones nacionales Darkness y Kronos.

¿Cómo ganar un Meet & Greet con Scorpions?

Sabemos que muchos oyentes del Planeta Rock son fieles fanáticos de Scorpions. Por eso, queremos regalarles la oportunidad de vivir un Meet & Greet con la banda alemana.

Para participar debe estar atento a El Gallo de Radioacktiva, tener la boleta para Monsters of Rock 2025 y responder unas preguntas sobre la agrupación en el formulario que se encuentra al finalizar esta nota.

Mire también: Radioacktiva lo invita a un encuentro exclusivo con Europe: paso a paso para participar

Siga estos pasos:

Los participantes deberán responder correctamente cuatro (4) preguntas sobre Scorpions. Luego, deberá inscribirse con sus datos personales al finalizar el test y subir una foto de la boleta y/o factura de compra. Los primeros 3 participantes que respondan correctamente la pregunta, serán ganadores del premio.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱