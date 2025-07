Queen y más bandas que Robert Smith de The Cure no soporta; siente “odio” por ellas

Robert Smith se ha posicionado como uno de los íconos más influyentes en la historia del rock alternativo. Como vocalista, guitarrista y compositor principal de The Cure, el artista británico se ha mantenido como una figura influyente del género durante los años 70.

The Cure ha logrado un éxito inimaginable gracias a himnos generacionales como “Boys Don’t Cry”, “Just Like Heaven” y “Pictures of You”, interpretados por Robert Smith. Su capacidad para capturar la tristeza, el amor, la pérdida y la introspección lo ha convertido en una leyenda viva, tanto en la escena gótica como en el mundo del rock en general.

Además de ser uno de los artistas más importantes del rock, Smith también se ha caracterizado por ser un gran crítico de la música. De hecho, el artista no ha ocultado su gusto por ciertos músicos y bandas como David Bowie, Nick Drake, Siouxsie and the Banshees, The Stranglers y Mogwai. Sin embargo, también ha demostrado su desprecio y disgusto por algunas otras agrupaciones.

Las bandas que Robert Smith no soporta

Aunque Smith es un amante del rock y ha sido moldeado por sus múltiples influencias, hay ciertas agrupaciones que, según sus propias palabras, detesta con pasión. A lo largo de los años, el líder de The Cure ha dejado en claro, con su característico sarcasmo, cuáles son esas bandas que jamás entrarían en su lista de reproducción personal.

Queen

“Nunca me gustó Queen. Puedo decir honestamente que odiaba a Queen y todo lo que hacían”, confesó en una oportunidad.

The Darkness

“Es bastante extraño que se repita y recaliente por segunda vez. Así que no, no me gustan nada The Darkness”.

Morrissey

“Si Morrissey dice que no comamos carne, entonces comeré carne. Así es como odio a Morrissey”, llegó a declarar.

Def Leppard

“Quería que nuestro álbum fuera número uno en América. Odio a Def Leppard. Los odiaba de todas formas, pero ahora los odio aún más”.

Duran Duran

“Representaban todo lo que odiábamos: todo el glamour de los 80, la m*erda consumista; ese espectáculo de terror al que nos enfrentábamos”.