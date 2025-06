Kirk Hammett reveló cual es el disco de Metallica con mejores solos: “todos funcionaron”

Kirk Hammett, de Metallica, es uno de los guitarristas más brillantes de la música y del metal en general. Este artista se ha ganado el cariño y apoyo de miles de fanáticos, gracias a su estilo y talento indudable con el instrumento.

Si bien su virtuosidad no se cuestiona, uno de los aspectos más brillantes de este artista son sus solos, los cuales han quedado para la historia tanto de Metallica, como de la música en general.

De hecho, recientemente, el propio Kirk reveló cual es el disco de Metallica que, a su criterio, tiene los mejores solos, y la sorpresa sorprendió a muchos.

¿Cuál es el disco con mejores solos de Metallica?

Para nadie es un secreto que Metallica posee una cantidad impresionante de éxitos en su catálogo. Grandes álbumes han mostrado la potencia y el talento de la banda.

Discos como el ‘Kill ‘Em All’ o el ‘…And Justice For All’ han quedado para la historia, no solo de la banda, sino también del metal como género musical en particular.

Estas producciones lograron brillar, gracias a la potencia indudable de Metallica. Sin embargo, también vale la pena destacar ciertos matices como lo son sus ‘riffs’ y sus solos.

De hecho, para muchos fans, los solos de Metallica son de los más brillantes del metal, por lo que elegir el mejor de ellos es incluso una tarea compleja.

A pesar de esto, el propio Kirk Hammett, autor de gran parte de ellos se atrevió recientemente a revelar cual es el disco de Metallica con mejores solos.

En una entrevista con MetalHammer, el guitarrista fue claro y aseguró que aunque no se detiene a escuchar música antigua de Metallica, hay un disco en el que su ‘perfomance’ fue impecable.

Se trata de, nada más y nada menos que, el ‘Black Album’, un disco inolvidable para la banda y sus fanáticos.

Este disco cuenta con ‘tracks’ legendarios e inolvidables como ‘Enter Sandman’, además de otras joyas como ‘Sad But True’ o ‘Wherever I May Roam’.

Este fue el más difícil

Según explicó Hammett, los solos de este disco fueron impecables, y se escribieron prácticamente solos, al punto de que funcionaron en su totalidad.

Aun así, el guitarrista fue sincero al asegurar que el que más le dio problemas fue el de ‘The Unforgiven’, aunque, sin dudas, acabó por ser una auténtica joya para el metal.