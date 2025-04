¿Qué significa ‘Heart-Shaped Box’? El legendario éxito de la banda Nirvana

‘Heart-Shaped Box’ de Nirvana es uno de los mayores éxitos en la historia del rock. Esta canción se ha ganado el cariño de millones de personas, gracias a su éxito, y a su particular significado.

Si algo caracterizó a Nirvana, además de su energía, fue lo profundos que podían resultar los significados de sus canciones.

Por ello, y en homenaje a este himno del rock, les contamos el significado de ‘Heart-Shaped Box’, un histórico éxito de Nirvana.

El inolvidable ‘In Utero’ de Nirvana

Nirvana, a pesar de su relativamente corta trayectoria, posee una reconocida cantidad de éxitos y lanzamientos destacados.

Para nadie es un secreto que el más brillante de ellos es el legendario ‘Nevermind’. Sin embargo, esta no es la única joya en la discografía de Nirvana.

Muestra de esto es el inolvidable ‘In Utero’, lanzado en 1993, con una cantidad extensa de éxitos presente en su ‘setlist’.

Una de las canciones que estaban presentes en la producción, y que incluso destacan como parte de la lista de ‘tracks’ de este álbum es ‘Heart-Shaped Box’.

Esta canción se quedó en la memoria de los amantes de la música, gracias a su energía, y a su icónico video musical.

Este éxito de más 4 minutos de duración es brillante para muchos, y su título se traduce como ‘caja en forma de corazón’.

Justamente el significado de esta canción hace referencia a una historia de amor, en la que Kurt narra como se siente atrapado dentro de una relación.

De hecho, esto mostraría una cantidad de quejas constantes dentro de la relación, las cuales se convierten en rutina dentro del amor de dos personas.

Esta canción ha servido como reflexión para muchas personas, especialmente cuando se sienten atrapadas en una relación tóxica.

Sin embargo, para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra de esta canción en español.

Letra de ‘Heart-Shaped Box’ de Nirvana en español

Ella me mira como un piscis cuando soy débil

He estado encerrado dentro de tu caja en forma de corazón durante semanas

He sido arrastrado a tu trampa de alquitrán magnético

Ojalá pudiera comerme tu cáncer cuando te pudrieras

¡Oye, espera! ¡tengo una nueva queja!

Para siempre en deuda con su consejo de valor incalculable

¡Oye, espera! ¡tengo una nueva queja!

Para siempre en deuda con su consejo de valor incalculable

¡Oye, espera! ¡tengo una nueva queja!

Para siempre en deuda con su consejo de valor incalculable

Tu consejo

Orquídeas carnívales perdonan a nadie todavía

Me corté en el pelo de ángel y el aliento del bebé

Himen roto de su alteza, me quedo atrás

Tira tu soga umbilical

Para que pueda volver a subir

Estribillo

Ella me mira como un piscis cuando soy débil

He estado encerrado dentro de tu caja en forma de corazón durante semanas

He sido arrastrado a tu trampa de alquitrán magnético

Ojalá pudiera comerme tu cáncer cuando te pudrieras

Estribillo

Tu consejo

Tu consejo

Tu consejo