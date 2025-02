¡Nirvana se volvió a reunir! Así fue su presentación en el ‘SNL50’ junto a Post Malone

Los miembros sobrevivientes de Nirvana, Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear, volvieron a reunirse para una presentación especial en conmemoración de los 50 años del programa de comedia ‘Saturday Night Live’.

Para esta presentación, la icónica banda de rock contó con la participación de Post Malone como vocalista, quien interpretó “Smells Like Teen Spirit”, una de las canciones más emblemáticas y recordadas de Nirvana.

El evento ‘SNL50: The Homecoming Concert’ se celebró este 14 de febrero en el Radio City Music Hall de Nueva York y reunió a varios artistas icónicos, incluyendo a Chris Martin, Miley Cyrus y Snoop Dogg.

La participación de Nirvana fue uno de los momentos más esperados y emotivos de la noche, dado que fue su segunda reunión consecutiva después de su sorpresiva aparición en el concierto FireAid, hace dos semanas atrás.

Desde la trágica pérdida de Kurt Cobain en 1994, los miembros restantes de Nirvana han realizado pocas presentaciones en vivo, y cada reunión es considerada como un evento histórico. En esta ocasión, Post Malone tomó el rol de vocalista, rindiendo homenaje a la icónica banda.

Adam Sandler fue el encargado de presentar la actuación de Nirvana: “Damas y caballeros, ¡Nirvana con Post Malone!”. Tras la presentación del actor, la agrupación salió al escenario e interpretó “Smells Like Teen Spirit”.

Post Malone and Nirvana’s full performance at the #SNL50 Anniversary Concert. #PostNirvana pic.twitter.com/FUJT1Rikvx

— Pop Truther (@poptruther) February 15, 2025