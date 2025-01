¿Qué es ‘Crazy’? El significado y letra de uno de los históricos éxitos de Aerosmith

‘Crazy’ de Aerosmith es, sin lugar a dudas, una de las canciones que marcaron época en la historia de la música. Este éxito sigue siendo recordado con gran cariño, en especial por los fanáticos de Aerosmith y el rock.

Aunque ya pasaron varias décadas desde su lanzamiento, ‘Crazy’ se considera un auténtico himno musical actualmente, en especial en lo que se refiere a baladas del rock.

Por ello, aquí les contaremos la historia, significado y letra de esta canción destacada de la banda liderada por Steven Tyler.

El lanzamiento del ‘Get a Grip’ de Aerosmith

Si bien Aerosmith tuvo el inicio de su trayectoria en 1970, esta banda logró un gran pico de fama a inicios de los ’90’s, y una razón de ello fue el lanzamiento del ‘Get a Grip’.

Este fue el disco número 11 en la trayectoria de Aerosmith, y destacó en conjunto a álbumes históricos de la banda, como lo fueron ‘Get Your Wings’, ‘Toys in the Attic’ o su álbum homónimo.

En el caso concreto del ‘Get A Grip’, hubo varias canciones que resultaron del agrado de los fanáticos de la banda, aunque particularmente, hubo 3 que resaltaron por encima de las demás.

Estas fueron ‘Cryin», ‘Amazing’ y ‘Crazy’, ambas canciones estuvieron en la parte baja del ‘tracklist’, pero se convirtieron en canciones inolvidables.

Incluso, esta última es la cuarta canción más escuchada de Aerosmith en Spotify, con un aproximado de 453.058.922 reproducciones.

Esta canción fue la número 11 del álbum, y es sumamente recordada por la aparición de Alicia Silverstone en su video musical.

En cuanto a su significado, ‘Crazy’ es una balada que tiene un toque romántico pero también ligeramente triste. Su temática aborda una relación que está en un mal momento, pero que aun así, hace vibrar el corazón de quienes la viven.

Claramente esta canción también tiene cierto tono seductor, en especial por las insinuaciones de Steven Tyler en la letra, aunque particularmente habla de un vaivén constante, donde uno de los dos alejarse.

Sin lugar a dudas, es una balada histórica, pero, para mayor comprensión, aquí les dejamos la letra traducida.

Letra de ‘Crazy’ en español

Ven aquí, nena

Sabes que me has subido a la pared

La forma en que haces bien todos los trucos

Parece que estamos reconciliándonos más de lo que estamos haciendo el amor

Y siempre parece que tienes algo en tu mente que no sea yo

Tienes que cambiar tus locuras

¿Me oyes?

Digamos que te vas en un tren de siete y treinta

Y que te vas a Hollywood

Chica me has estado dando esa línea tantas veces

Parece que sentirse mal se ve bien

Sí

Ese tipo de amor

Convierte a un hombre en esclavo

Ese tipo de amor

Envía a un hombre directo a su tumba

Me vuelvo loco, loco, nena, me vuelvo loco

Lo enciendes y luego te vas

Sí, me llevas

Loco, loco, loco por ti, nena

¿Qué puedo hacer, cariño?

Me siento como el color azul

Estás empacando tus cosas y hablando como si fuera difícil

Y tratando de decirme que es hora de irse

Pero sé que no llevas nada debajo de ese abrigo

Y todo es un espectáculo

Ese tipo de amor

Me hace querer bajar la persiana

Ese tipo de amor, sí

Ahora nunca, nunca, nunca, nunca seré el mismo

Me vuelvo loco, loco, nena, me vuelvo loco

Lo enciendes y luego te vas

Sí, me llevas

Loco, loco, loco por ti, nena

¿Qué puedo hacer, cariño?

Me siento como el color azul

Estoy perdiendo la cabeza, niña

Porque me estoy volviendo loco

Necesito tu amor, cariño

Sí, necesito tu amor

Loco, loco, loco por ti, nena

Lo enciendes y luego te vas

Sí, me llevas

Loco, loco, loco por ti, nena

Estoy perdiendo la cabeza

Porque me estoy volviendo loco

Loco, loco, loco por ti, nena

Estoy perdiendo la cabeza, niña

Porque me estoy volviendo loco

Loco, loco, loco por ti, nena

Lo enciendes y luego te vas

Sí, me llevas