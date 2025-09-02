Presentan tráiler oficial de la temporada 3 de ‘Jujutsu Kaisen’: fecha de estreno en Crunchyrroll

El anime ‘Jujutsu Kaisen’ se ha convertido en una de las producciones japonesas más vistas y populares en los últimos años. Basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, combina acción, elementos sobrenaturales y drama en una historia donde los protagonistas luchan contra maldiciones que amenazan a la humanidad.

La serie debutó en octubre de 2020 y concluyó su primera temporada en marzo de 2021. Poco después, en 2021, llegó a los cines la película ‘Jujutsu Kaisen 0’, una precuela que amplió el universo de la obra. En 2023 se emitió la segunda temporada, esta vez bajo la dirección de Shota Goshozono, que adaptó el popular arco del Incidente de Shibuya.

La trama sigue a Yuji Itadori, un estudiante que, para proteger a un compañero, se traga un dedo maldito y termina compartiendo su cuerpo con Ryomen Sukuna, un temible hechicero conocido como el Rey de las Maldiciones. Esto lo lleva a unirse a la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio, donde aprende a combatir estos peligros junto a sus compañeros Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki, guiados por su maestro Satoru Gojo.

Actualmente, ambas temporadas y la película pueden verse en Crunchyroll, que también transmitirá su próxima entrega.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de ‘Jujutsu Kaisen’?

La nueva temporada, titulada ‘Jujutsu Kaisen The Culling Game’, llegará en enero de 2026 y adaptará la primera parte del arco “El Juego de la Cacería”. También incluirá los eventos previos conocidos como el Arco de Ejecución y el Arco de Preparaciones, para finalmente dar inicio al “Arco del Viaje a la Extinción”.

El tráiler oficial ya muestra el regreso de personajes como Yuji Itadori, Yuta Okkotsu y Maki Zenin, que tendrán gran protagonismo.

Nueva película recopilatoria en camino

Previo al estreno de la tercera temporada, la franquicia lanzará ‘Jujutsu Kaisen: Execution’, una película que se proyectará en Japón el 7 de noviembre y en Norteamérica el 5 de diciembre. Esta producción repasará el arco del Incidente de Shibuya y presentará los dos primeros episodios de ‘The Culling Game’, funcionando como antesala para los nuevos capítulos.