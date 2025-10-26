Las mejores canciones de rock para hacer ejercicio; le ayudarán a tener más resistencia

Para nadie es un secreto que la música es una gran compañera para hacer ejercicio. Muchas personas no pueden entrenar sin tener sus audífonos puestos o sin una buena playlist que los motive. En los gimnasios se escuchan muchos géneros, pero el rock y el metal son de los favoritos.

Estos estilos tienen guitarras potentes, baterías rápidas y un ritmo que contagia energía. Ayudan a mantenerse concentrado, a seguir el ritmo de los ejercicios y a no rendirse cuando la rutina se pone difícil.

Ya sea para levantar peso, hacer sprints o entrenar a alta intensidad, este tipo de música da ese empujón extra para terminar las series con fuerza y sentirse más motivo a la hora de hacer los ejercicios más difíciles.

Por eso, muchos eligen el rock y el metal para sus entrenamientos: no solo animan, también ayudan a dar lo mejor en cada repetición y a entrenar con más ganas.

Clásicos de rock y metal que no pueden faltar en el gimnasio

Aunque hay muchas canciones perfectas para el gimnasio, algunas tienen un ritmo y una energía que las hacen especiales. Estas son cinco que no fallan, según la inteligencia artificial:

1. Thunderstruck – AC/DC

Con riffs rápidos y un ritmo cercano a 160 BPM, es ideal para entrenamientos explosivos como HIIT o sprints.

2. Eye of the Tiger – Survivor

Con un ritmo constante y un coro motivador, este clásico de Rocky III es perfecto para entrenar con mentalidad de campeón.

3. Master of Puppets – Metallica

Un tema rápido y potente, ideal para levantar peso o entrenar con intensidad.

4. Creeping Death – Metallica

Una de las canciones más rápidas de Metallica, con unos 214 BPM, perfecta para ejercicios que requieren fuerza y explosividad.

5. Numb/Encore – Linkin Park ft. Jay-Z

Mezcla rock alternativo y hip-hop, con cambios de ritmo que ayudan a mantenerse concentrado y superar los momentos más duros.