El Batman de Michael Keaton regresa a los cines: horarios y precios de boletas en Colombia

La película de Batman estrenada en 1989 se encuentra basada en la novela gráfica de Frank Miller, The Dark Knight Returns, fue dirigida por Tim Burton. Cuenta con un 77% de aprobación por parte de expertos y 84% del público en Rotten Tomatoes, plataforma especializada en críticas de cine.

En una entrevista con Variety, Burton comentó que “tuve suerte porque en ese momento la palabra «franquicia» no existía. Se sentía ligeramente experimental en ese entonces. Se desviaba de lo que podría haber sido la percepción de una película de superhéroes. Así que no escuchabas ese tipo de comentarios de los estudios, y estar en Inglaterra nos alejaba aún más de eso. Realmente solo nos enfocamos en la película y no pensamos en esas cosas que ahora consideran incluso antes de que comiences a filmar”.

¿De qué trata la película de Batman?

Bruce Wayne, interpretado por Michael Keaton, presenció el asesinato de sus padres cuando era niño, hecho que lo dejó con un trauma de por vida. Al crecer, se disgusta al ver como Gotham se ha convertido en la ciudad del pecado.

Se trata de un lugar oscuro, peligroso y lleno de delincuentes, cuya protección se encuentra bajo un departamento de policía corrupto. Excepto por el fiscal del distrito, Harvey Dent personaje de Billy Dee Williams, y del comisario de la policía, James Gordon interpretado por Pat Hingle.

Frente a esto, Wayne decide crear el personaje de Batman, buscando vencer a los criminales. Sus buenas acciones llaman la atención de el Joker, personaje de Jack Nicholson, un temible criminal que se encuentra ‘demente’, que tiene un peculiar gusto sobre lo teatral. También, se encuentra a una curiosa periodista, Vicky Vale, interpretada por Kim Basinger, quien desea descubrir la identidad del superhéroe.

Le puede interesar: Christian Bale quiere volver a ser Batman, con una particular condición, ¿cuál es?

¿En qué cines estará la película Batman de Michael Keaton?

Hasta el momento, la única empresa que ha confirmado que tendrá la película en cartelera es Cinemark. En su página web, la empresa de cine, confirmó que la cinta estará en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Pereira y Soledad.

Estará en cartelera desde el jueves 19 de septiembre hasta el miércoles 25 de septiembre, a las 6:00 p.m. en formato 2D e inglés con subtítulos al español. En cuanto al precio, las boletas se encuentran desde los $7.000 pesos colombianos. De igual manera, la película se encuentra disponible en Max, la plataforma de streaming.

¿Cuántas películas hay de ‘Batman’?

A continuación, le presentamos la lista de las películas en las que aparece el personaje de Batman, en orden de estreno.

‘Batman: La película’ (1966)

‘Batman’ (1989)

‘Batman Returns’ (1992)

‘Batman Forever’ (1995)

‘Batman y Robin’ (1998)

‘Batman Begins’ (2005)

‘El caballero oscuro’ (2008)

‘El caballero oscuro: La leyenda renace’ (2012)

‘Batman vs Superman: el amanecer de la justicia’ (2016)

‘Escuadrón Suicida’ (2016)

‘La liga de la justicia’ (2017)

‘The Lego Batman Movie’

‘Joker’ (2019)

‘The Batman’ (2022)

Le puede interesar: Malas noticias: ‘The Batman 2’ se retrasa y avisan nueva fecha de estreno

Lista de actores que lo han interpretado a lo largo de la historia