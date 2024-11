Dave Mustaine confirma que esta canción de Megadeth no volverá a sonar en sus conciertos

En una reciente aparición en el pódcast Steve-O’s Wild Ride!, Dave Mustaine, líder de Megadeth, reveló una decisión importante que ha impactado a sus seguidores: la banda nunca más interpretará «Anarchy in the U.K.», la famosa versión del himno de los Sex Pistols incluida en el álbum So Far, So Good… So What! de 1988.

Esta retirada definitiva de la canción de su repertorio en vivo se debe a razones personales de Mustaine, quien explicó que la letra de la canción, que incluye la frase «Soy un anticristo», no refleja sus creencias. «Porque dice: ‘Soy un anticristo’. Y yo no soy un anticristo», afirmó Mustaine, aclarando que ese tipo de declaración está en desacuerdo con sus principios actuales.

La decisión de eliminar «Anarchy in the U.K.» no es un caso aislado en la historia de Megadeth. Dave Mustaine ha tomado decisiones similares en el pasado respecto a otras canciones de la banda, basadas en sus creencias personales y filosóficas. Un ejemplo destacado es «The Conjuring», de Peace Sells… But Who’s Buying? (1986).

Esta canción fue retirada del repertorio de la banda desde principios de los 2000 hasta 2018. Según Mustaine, la razón de su veto temporal fue evitar que las letras de la canción pudieran tener un impacto negativo en los jóvenes fans de la banda. Mustaine expresó que no quería que sus seguidores interpretaran involuntariamente un mensaje dañino o confuso.

«Fue una cuestión de no querer influir en los jóvenes de una manera que pudiera ser perjudicial», comentó Mustaine, refiriéndose a su fe cristiana y cómo ésta influyó en su decisión. Tras casi dos décadas fuera de los conciertos, «The Conjuring» regresó al repertorio de Megadeth en 2018, luego de que Mustaine reconsiderara el contenido de la canción y llegara a la conclusión de que no tenía un mensaje negativo.

El impacto de las creencias de Mustaine en Megadeth

Estas decisiones sobre qué canciones interpretar y cuáles no, reflejan el profundo impacto que las creencias personales de Mustaine tienen en la música de Megadeth. Aunque la banda es conocida por su estilo provocador y sus letras agresivas, Mustaine ha demostrado que su fe y principios juegan un papel crucial en la evolución del grupo. A pesar de las controversias que estas decisiones puedan generar, el compromiso de Mustaine con sus valores sigue siendo una constante en su carrera.