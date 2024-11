¿Qué significa ‘Sweting Bullets’? La verdad detrás de la famosa canción de Megadeth

‘Sweating Bullets’ es una de las canciones más intrigantes en la discografía de Megadeth, no solo por su instrumentación, también por su contenido lírico. Hace parte del quinto álbum de la banda, ‘Countdown to Extinction’, fue lanzado en 1992 y tiene otras canciones memorables como ‘Skin o’ My Teeth’, ‘Foreclosure of a Dream’ y la coreadísima ‘Symphony of Destruction’.

¿Qué significa ‘Sweting Bullets’?

La canción habla sobre un hombre que está poco a poco perdiendo la cabeza. Personalidad múltiple, esquizofrenia y demencia, son algunas de las situaciones que nos podemos encontrar en la lírica de esta canción. Un viaje introspectivo a la mente de una persona que lucha contra sus demonios y además habla consigo misma.

Si traducimos el nombre de la canción al español, significa ‘sudando balas’, pero no tiene nada que ver con temas de guerra o violencia. El tema simplemente se llega a referir en sentido figurado al pasado oscuro del narrador.

Si pasamos ahora al video de la canción, se ve a Dave Mustaine, vocalista de la banda, encerrado en una especie de calabozo de un manicomio en donde otras versiones de él le hablan y le hacen recordar sus peores situaciones. No solo vemos a Dave, también a Marty Friedman, el fallecido Nick Menza y a David Ellefson pasando por esta misma situación.

Se puede hacer un resumen de lo que refleja la letra de esta canción en situaciones que vive cotidianamente el ser humano. Entre ellas está la sensación de ansiedad, la nostalgia del pasado y un poco más delicadas de salud mental como la lucha contra la paranoia, la autocrítica y las limitaciones de la persona.

De hecho, sobre esto último, hay una línea de la canción lo pone en conocimiento. ‘Mankind has got to know his limitations’, es la frase que se puede interpretar como la necesidad de reconocer y aceptar las propias limitaciones.

Las versiones de ‘Sweting Bullets’

La canción cuenta con tres versiones. La original que tiene una duración de 5:05, otra que contiene un intro de guitarra de 5:27 y que además es la versión que se utiliza dentro de la aclamada saga de videojuegos ‘Guitar Hero’ en su quinta entrega. La tercera y última que es la que se utiliza en el video de la canción y dura 4:29.

‘Sweating Bullets’ fue lanzada en febrero de 1993 como el tercer sencillo promocional del disco ‘Countdown to Extinction’. La canción ocupó el puesto 27 en la lista de Mainstream Rock de la Billboard en Estados Unidos y la posición número 26 en la lista del Reino Unido.