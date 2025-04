Esta fue la primera canción de thrash metal de la historia; es de Metallica

A principios de los años 80, el heavy metal empezó a transformarse. En aquella época, muchas bandas querían experimentar sonidos más rápidos, más agresivos y con menos adornos. Así nació el thrash metal, un estilo que mezcló la velocidad del punk con la fuerza del metal tradicional. Fue una etapa de experimentación que llevó a muchos músicos a probar nuevos sonidos, dando paso a una nueva forma de hacer metal.

Este subgénero ganó fuerza rápidamente y se convirtió en uno de los más representativos dentro del metal. Las canciones eran más rápidas, las letras más directas, y la energía que se sentía en los conciertos era distinta.

Le puede interesar: ¿Black o death metal? Este es el subgénero del heavy metal más pesado y agresivo

Bandas como Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax fueron algunas de las primeras en desarrollar este sonido. Conocidas como el “Big Four” del thrash metal, estas agrupaciones ayudaron a definir el estilo, tanto en su forma de tocar como en su mensaje.

La escena creció sobre todo en Estados Unidos, especialmente en la zona de la Bahía de San Francisco. Allí surgieron muchas de las bandas más influyentes, con un público joven que buscaba algo distinto a lo que ofrecía el metal clásico.

¿Cuál fue la primera canción de thrash metal?

Dentro de toda esta historia, hay una canción que muchos consideran como el verdadero comienzo del thrash metal: “Hit the Lights” de Metallica. La banda, formada en 1981 por James Hetfield y Lars Ulrich, grabó esta canción en su primera demo No Life ’til Leather en 1982.

Desde el primer segundo, “Hit the Lights” suena diferente a lo que había antes. La batería es rápida, las guitarras van al límite, y la voz no busca ser perfecta, solo transmitir fuerza. En esa época, pocos grupos se atrevían a tocar así. Fue una canción directa, que no tiene momentos lentos ni solos largos, pensada más para la energía del público que para la radio.

Mire también: ¿De qué trata Master of Puppets? Significado y datos curiosos del éxito de Metallica

Cuando Metallica lanzó su primer disco Kill ’Em All en 1983, esta canción fue la primera del álbum. Muchos músicos y seguidores del género ven en ese tema el nacimiento real del thrash metal.

Sin embargo, antes de “Hit the Lights”, hubo otras canciones que se acercaban al thrash, aunque todavía no llegaban del todo. Temas como “Symptom of the Universe” de Black Sabbath, “Overkill” de Motörhead o “Stone Cold Crazy” de Queen marcaron el camino, pero, estas canciones aún conservaban estructuras más clásicas.