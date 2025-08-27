Luis Díaz debuta en la Copa de Alemania: hora y dónde ver EN VIVO al Bayern Munich

Luis Díaz y el Bayern Munich empiezan su camino dentro de una nueva competición. El equipo ‘bávaro’ buscará conquistar la copa de Alemania, y su desempeño iniciará desde este mismo 27 de agosto, cuando se mida al Wehen Wiesbaden.

El Bayern Munich pretende volver a demostrar su artillería, tal y como lo hizo hace solo 5 días, cuando venció al Red Bull Leipzig por un marcador de 6-0.

Más noticias: Gol y título: Luis Díaz arranca con victoria en su debut con el Bayern de Múnich

Claramente varias estrellas dirán presente en este choque, incluido Luis Díaz, y por ello, aquí les contamos todos los detalles para que no se pierda este partido.

El gran comienzo de Luis Díaz en el Bayern Munich

Para nadie es un secreto que Luis Díaz protagonizó una de las mejores transferencias del actual mercado de fichajes. El extremo colombiano se marchó del Liverpool luego de varias temporadas siendo una estrella del ataque de los ingleses.

Varios equipos estuvieron interesados en la ficha del ‘guajiro’, pero, finalmente el club que se llevó su fichaje fue el Bayern Munich, uno de los gigantes alemanes.

La llegada de Díaz ha sido por todo lo alto, y el propio ariete ha demostrado su valor tanto en lo económico como en el campo.

El extremo inició con un tanto en la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart, con el cual le dio el título al club bávaro.

Mientras que en la Bundesliga, Luis Díaz también comenzó con gol, gracias a un tanto convertido frente al Red Bull Leipzig, en un partido en el que su equipo venció por 6 goles de diferencia.

Más noticias: La millonada que ganará Luis Díaz por día, hora y minuto en el Bayern Múnich

Sin embargo, este 27 de agosto llegó el turno para debutar en la Copa de Alemania, frente al Wehen Wiesbaden, un equipo de la tercera división de este país, por lo que el Bayern Munich parte con gran ventaja.

Aun así, el Bayern Munich no deberá confiarse, para así comenzar con el pie derecho su camino en un torneo que no gana desde el 2020, cuando se impuso al Bayer Leverkusen.

Hora y dónde ver EN VIVO el partido

Este choque está pautado para llevarse a cabo este 27 de agosto, y su puntapié inicial será a la 1:45 p.m. de Colombia.

Si desea verlo EN VIVO, su transmisión oficial tendrá lugar a través de la plataforma de Disney+.