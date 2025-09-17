Luis Díaz debuta con el Bayern Múnich en la Champions League: hora, fecha y dónde verlo EN VIVO

La Champions está de vuelta. Comienza la edición 2025-26 del torneo más prestigioso del fútbol europeo y lo hace con su nuevo formato. Ese que ya se estrenó la temporada pasada y salió muy bien, con partidos de altísimo nivel y figuras que llegan encendidas. Entre ellas, el colombiano Luis Díaz, claro, que ya se ha ganado un lugar en el corazón de los hinchas del Bayern Múnich.

Un formato que cambió las reglas del juego

La clásica fase de grupos fue reemplazada por una liga única de 36 equipos. Cada club juega ocho partidos (cuatro de local, cuatro de visitante) contra rivales distintos que se deciden por sorteo. Los ocho primeros avanzan directamente a octavos de final. Los puestos del 9 al 24 disputan una ronda de eliminación directa o playoffs para completar el cuadro. Es un sistema que premia la regularidad y castiga los tropiezos. Un punto puede ser la diferencia de entrar o quedar fuera.

¿A qué horas juega el Bayern Munich de Luis Díaz?

Uno de los partidos más esperados de esta primera semana es el choque entre Bayern Múnich y Chelsea. El equipo alemán llega con paso firme en la Bundesliga y con un Luis Díaz en estado de gracia: cuatro goles y dos asistencias en sus primeros cinco partidos oficiales. Su adaptación ha sido fulminante, y su conexión con Harry Kane promete ser una de las más letales de Europa.

Díaz, quien llegó desde Liverpool por 75 millones de euros, ha respondido con velocidad, desequilibrio y goles. En el más reciente partido de liga, marcó un golazo contra Hamburgo y fue uno de los más destacados de la cancha.

El partido se jugará a las 2 de la tarde de este miércoles 17 de septiembre y se podrá ver en ESPN o en la aplicación de Disney +.

Liverpool vs Atlético: duelo de estilos

Otro encuentro que promete emociones es el Liverpool vs Atlético de Madrid. Dos equipos con filosofías opuestas: el vértigo inglés contra la solidez táctica del ´Cholo´ Simeone. Aunque Luis Díaz ya no está en Anfield, su exequipo sigue siendo candidato, y este partido será clave para marcar el ritmo de su campaña.

Otros duelos imperdibles

PSG vs Atalanta: fútbol ofensivo garantizado.

Manchester City vs Napoli: el equipo de Guardiola se mide contra un Napoli renovado.

Barcelona vs Newcastle: los culés visitan a un equipo inglés que ha vuelto a la élite con fuerza.

Juventus vs Borussia Dortmund: partidazo entre equipos que necesitan iniciar ganando.

Colombia en Europa

Además de Díaz, otros colombianos estarán en acción esta semana: Dávinson Sánchez con Galatasaray, Richard Ríos con Benfica, Luis Javier Suárez con Sporting y Juan David Cabal con Juventus. Todos buscan dejar su marca en esta nueva Champions. La Champions League trae nuevas historias. Muchas quieren escribirse con tinta colombiana. Que ruede la pelota