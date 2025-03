Los mejores memes que dejó el empate entre Colombia y Paraguay por las Eliminatorias

Este 25 de marzo se disputó la decimocuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y uno de los partidos más emocionantes de la jornada fue el enfrentamiento entre Colombia y Paraguay. La Tricolor, que venía de tres derrotas consecutivas, buscaba recuperarse en casa ante un conjunto guaraní que no daría tregua.

El partido comenzó con una Colombia agresiva desde el primer minuto, logrando abrir el marcador rápidamente y dominando el juego durante gran parte del primer tiempo. Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado en la segunda mitad, cuando Paraguay reaccionó y logró remontar el marcador para sellar un empate 2-2.

Este resultado dejó a Colombia en la sexta posición de la tabla con apenas un punto más en su cuenta, complicando sus aspiraciones de clasificación directa al Mundial.

El empate entre Colombia y Paraguay generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde los hinchas no tardaron en compartir memes y comentarios sobre el reñido encuentro.

Algunos memes hacían referencia a la ilusión inicial de los colombianos con la ventaja tempranera, mientras que otros mostraban la desazón por la facilidad con la que Paraguay logró igualar el partido. También hubo burlas sobre la situación de Colombia en la tabla, que pasó de estar en zona de clasificación directa a quedar nuevamente en una posición comprometedora.

Ahora, la Selección Colombia deberá enfocarse en su próximo desafío que será enfrentar a Perú el próximo 4 de junio en el estadio Metropolitano de Barranquilla. La Tricolor está obligada a sumar de a tres si quiere seguir en la pelea por un cupo en el Mundial 2026.

Ya no quiero más partidos de la Selección Colombia siempre me hace sufrir y me da ansiedad pic.twitter.com/ODAtxYUj1v

— Camilo. (@triannacamilo) March 26, 2025