Este 25 de marzo se llevó a cabo la decimocuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La jornada inició con el partido entre Bolivia y Uruguay y luego continuó con los encuentros entre Chile vs. Ecuador, Venezuela vs. Perú, Colombia vs. Paraguay y Argentina vs. Brasil, los cuales se jugaron de forma simultánea a las 7:00 p.m.

Después de tres partidos consecutivos perdiendo, Colombia logró empatar frente a Paraguay en casa. La Tricolor inició ganando el encuentro desde el minuto uno y desde entonces dominó el partido. Sin embargo, esto no fue suficiente para quedarse con la victoria.

Luis Díaz fue el encargado de abrir el marcador a favor de Colombia. El guajiro se convirtió en la estrella del partido frente a Paraguay al anotar el primer tanto de la Tricolor en solo el primer minuto de juego.

Cuando el reloj del partido apenas iniciaba, Luis Díaz recibió un pase de Jhon Arias que luego convirtió en gol. Solo 12 minutos más tarde, llegó el segundo tanto de Colombia gracias a Jhon Durán; el futbolista anotó uno más a favor de la Tricolor tras un contraataque.

Aunque la Selección Colombia se fue al medio tiempo tranquila por el marcador parcial (2-0), Paraguay salió con toda en el segundo tiempo y terminó empatando el juego en menos de 25 minutos. Finalmente, la Tricolor no logró remontar y se finalizó esta doble fecha con solo un punto de más.

Pese a que los dirigidos por Néstor Lorenzo demostraron estar a la altura para ganar, el conjunto guaraní se recuperó con facilidad.

Pese a que los dirigidos por Néstor Lorenzo demostraron estar a la altura para ganar, el conjunto guaraní se recuperó con facilidad. En cuestión de minutos, Colombia pasó de estar en el tercer lugar de la tabla a volver a quedarse con el sexto y con solo un punto de más.

El próximo partido de la Selección Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026 será el 4 de junio frente a Perú. La Tricolor recibirá al conjunto peruano en el Metropolitano de Barranquilla como parte de la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas.