Los 20 discos favoritos de Serj Tankian de System of a Down; Metallica y los Beatles en la lista

A la hora de hablar de heavy metal, el nombre de Serj Tankian destaca por ser uno de los músicos y vocalistas más icónicos del género. Gracias a su trabajo en System of a Down, como el gran frontman de la banda, el artista se ha convertido en una de las voces insignia del metal a nivel mundial.

Su voz única, su forma de interpretar y su capacidad para mezclar géneros han hecho de Serj Tankian una figura clave dentro del heavy metal moderno. Nacido en el Líbano y de ascendencia armenia, Tankian emigró a Estados Unidos donde formó System of a Down, banda que rompió esquemas desde finales de los años 90 gracias a su estilo agresivo, experimental y con letras cargadas de contenido político y social.

Más allá de su potente presencia en el escenario, Tankian es conocido por ser un músico con una mente abierta, que explora distintos géneros musicales y que ha desarrollado una carrera como solista con un enfoque más experimental. Su voz, que va desde gritos guturales hasta melodías suaves, lo ha consolidado como uno de los cantantes más versátiles e influyentes del metal contemporáneo.

Los 20 discos favoritos de Serj Tankian

La revista Far Out recopiló los 20 álbumes favoritos de Serj Tankian a partir de distintas entrevistas que el artista ha ofrecido a lo largo de su carrera. El listado muestra no solo su amor por el metal, sino también su interés por estilos como el jazz, el reggae, la música clásica y el rock alternativo. La lista incluye clásicos de bandas como Metallica, The Beatles, Radiohead y Slayer, pero también obras más personales.

Ennio Morricone – The Good, The Bad And The Ugly (1996)

Metallica – …And Justice For All (1988)

Miles Davis – Decoy (1984)

Serj Tankian – Orca (2013)

Depeche Mode – Greatest Hits (1987)

Slayer – Reign In Blood (1986)

Khatchadour Tankian – Inchbes Moranank (2010)

Radiohead – Kid A (2000)

The Beatles – Revolver (1966)

The Cure – Pornography (1982)

The Birthday Party – Prayers on Fire (1981)

The Sisters of Mercy – First and Last and Always (1985)

Faith No More – Angel Dust (1992)

Korn – Korn (1994)

Sonic Youth – Evol (1986)

Tom Waits – Alice (2002)

David Bowie – Low (1977)

Harout Pamboukjian – 50 MegaHits (2001)

The Mothers of Invention – We’re Only in It for the Money (1967)

Bob Marley and the Wailers – Legend (1984)

Este listado refleja la diversidad musical que ha influido en Serj Tankian como compositor y cantante. Desde el metal más intenso hasta la música armenia tradicional, hacen parte de los gustos musicales del vocalista de System of a Down.