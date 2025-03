¿Lo sabías? Esta es la canción de Metallica que fue inspirada en famoso libro

Los libros y la música podrían tener una relación mucho más estrecha de lo que algunos se imaginan, pues a lo largo de los años, importantes artistas han decidido inspirar sus letras en canciones que han dejado una huella en la industria. Incluso, hay ocasiones en las que la historia toma vida al ritmo de los instrumentos musicales y esa voz, que plantea todo el escenario que se había imaginado al leer el texto.

Esto es muy usado por artistas de diferentes géneros, pero algunas de las más conocidas pertenecen a bandas de rock, quienes tomaron la historia, se inspiraron y la modificaron por completo para dar vida a un nuevo relato con un final totalmente diferente.

De esta manera, hacen una fusión de lo mejor de los dos mundos, por lo que el arte se combina para obtener resultados maravillosos, con nuevos relatos en temas como amor, violencia, guerra, luchas, tragedias, despedidas, entre otros, que son muy sonados en el día a día.

Esta es la canción de Metallica que está inspirada en un libro

Metallica es uno de los grupos de rock más populares de la historia, por lo que con sus letras han podido posicionarse a nivel mundial, con fans que conocen cada detalle de sus canciones. Además, en múltiples ocasiones, han usado su talento para dar voz a muchas luchas de las que pocas personas tienen conocimiento.

Fue así que nació su canción ‘For whom the bell tolls’, una canción que cuenta una historia antiguerra que nadie podía creer, pues exploran todo lo relacionado con la guerra y la moralidad. Por lo que cuenta múltiples historias de lo que se vivía en los combates, en donde perdían la vida cientos de soldados que no entendían muy bien los motivos por los que estaban en esa lucha.

La canción está inspirada en el libro ‘¿Por quién doblan las campanas?’, una novela que escribió Ernest Hemingway y fue publicada en 1940. Allí cuentan la historia de Robert Jordan, un joven estadounidense que hizo parte de la Guerra Civil Española por asignación de su comandante, por lo que le encargaron la importante misión de destruir un puente que conectaba las dos naciones en conflicto.

Este libro es considerado una de las mejores obras del escritor, por lo que Metallica reunió todo este ingenio para crear su canción que salió en 1984 y fue todo un éxito. Incluso, cuando la tocan en vivo, su puesta en escena muestra todo lo relacionado con el conflicto de la época.