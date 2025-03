¿Qué es ‘For Whom The Bell Tolls’? El significado del histórico éxito de Metallica

‘For Whom The Bell Tolls’ es una de las canciones más reconocidas de Metallica. Esta banda posee una gran cantidad de éxitos dentro del thrash metal, donde se la considera como una de las agrupaciones lider.

Gracias a su amplia trayectoria, Metallica ha logrado acumular una gran cantidad de fanáticos en todo el mundo, y es considerado como uno de los grupos más historicos de la música.

Por ello, en manera de homenaje y para destacar esta canción, les contaremos el significado de ‘For Whom The Bell Tolls’, uno de los legendarios éxitos de Metallica.

El lanzamiento del ‘Ride The Lightning’

La trayectoria de Metallica es indudable, esta banda posee una gran cantidad de años en el metal. Sin embargo, para muchos, los mejores recuerdos de esta agrupación pertenecen a sus inicios.

Para muchos, la verdadera esencia de Metallica pertenece a sus primeros discos, al ‘Kill ‘Em All’, el ‘Ride The Lightning’ y el ‘…And Justice For All’.

Esto evidentemente es muy subjetivo, pero, no quedan dudas de que los primeros discos de Metallica fueron muy éxitosos, en especial el primero.

El ‘Kill ‘Em All’ estremeció a la industria del metal, por lo que su segundo disco representaba un gran reto.

Sin embargo, Metallica cumplió con creces con el ‘Ride The Lightning’. Este álbum posee una cantidad inmensa de éxitos, como ‘Fade To Black’, ‘Creeping Death’ o el propio ‘For Whom The Bell Tolls’.

Este último es uno de los baluartes del disco. Esta canción está inspirada en una obra de Ernest Hemingway, y en frases del poeta John Doone.

El significado de este éxito guarda una profunda reflexión referente a los instantes de vida antes de la muerte, y de hecho, la canción es ciertamente espiritual.

El título de esta canción es ‘Para los que tocan las campanas’. Al igual que varios éxitos de aquel momento de Metallica, se incluyen varias referencias de guerra y otros aspectos bélicos.

Para mayor entendimiento, les dejamos la letra de este éxito en español

Letra de ‘For Whom The Bell Tolls’ en español

Hace su lucha en la colina por la mañana

Frío constante en el interior

Sonidos de arma corren a través de la neblina

Luchando porque tienen razón, pero ¿quién puede decir?

Por una colina, los hombres matarían, ¿por qué? No saben

Las heridas profundas ponen a prueba su orgullo

Cinco hombres, la furia incesante los mantiene vivos

Se volvieron locos por el dolor que seguramente conocen

Para los que tocan las campanas

El tiempo marcha

Para los que tocan las campanas

Mira el cielo antes de morir

Es la última vez que lo harás

Rugido ennegrecido, el rugido masivo llena el cielo que se desmorona

La meta destrozada llena su alma con un grito sin piedad

Sus ojos no conocen a este misterio

Él escucha el silencio tan alto

El amanecer, todo se fue excepto la voluntad de ser

Ahora miran lo que será, ojos ciegos para ver

Para los que tocan las campanas

El tiempo marcha

Para los que tocan las campanas