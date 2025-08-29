Liga BetPlay 2025-II: así quedó el calendario con todos los partidos de la fecha 9
La Dimayor confirmó la programación para esta novena jornada del campeonato de fútbol más importante del país.
La Liga BetPlay 2025-II sigue su curso y entra en un punto clave de la fase de todos contra todos. Tras ocho jornadas disputadas, la tabla empieza a mostrar diferencias marcadas entre los equipos que pelean por clasificar y aquellos que buscan reaccionar para no quedarse por fuera.
En la parte alta, Junior de Barranquilla lidera con 17 puntos, seguido muy de cerca por Independiente Medellín y Deportes Tolima, ambos con 16. Fortaleza y Llaneros completan el grupo de los cinco primeros con 14 unidades.
En contraste, Millonarios vive un momento complicado. El conjunto azul solo ha sumado cuatro puntos y viene de caer ante Unión Magdalena, resultado que provocó la salida del técnico David González. En su lugar asumió Hernán Torres, quien debutó el pasado 23 de agosto y logró llevarse la victoria ante Junior con un marcador de 3-0.
La novena fecha del campeonato se disputará entre el viernes 29 de agosto y el lunes 1 de septiembre, con partidos que podrían mover la parte alta y baja de la clasificación. Entre los duelos más destacados están Águilas Doradas vs. Millonarios, Deportivo Cali vs. Medellín, Atlético Nacional vs. Envigado y Santa Fe vs. Once Caldas.
Viernes 29 de agosto
Sábado 30 de agosto
Domingo 31 de agosto
Lunes 1 de septiembre
