Liga BetPlay 2025-II: así quedó el calendario con todos los partidos de la fecha 9

La Liga BetPlay 2025-II sigue su curso y entra en un punto clave de la fase de todos contra todos. Tras ocho jornadas disputadas, la tabla empieza a mostrar diferencias marcadas entre los equipos que pelean por clasificar y aquellos que buscan reaccionar para no quedarse por fuera.

En la parte alta, Junior de Barranquilla lidera con 17 puntos, seguido muy de cerca por Independiente Medellín y Deportes Tolima, ambos con 16. Fortaleza y Llaneros completan el grupo de los cinco primeros con 14 unidades.

En contraste, Millonarios vive un momento complicado. El conjunto azul solo ha sumado cuatro puntos y viene de caer ante Unión Magdalena, resultado que provocó la salida del técnico David González. En su lugar asumió Hernán Torres, quien debutó el pasado 23 de agosto y logró llevarse la victoria ante Junior con un marcador de 3-0.

Calendario fecha 9 Liga BetPlay 2025-II

La novena fecha del campeonato se disputará entre el viernes 29 de agosto y el lunes 1 de septiembre, con partidos que podrían mover la parte alta y baja de la clasificación. Entre los duelos más destacados están Águilas Doradas vs. Millonarios, Deportivo Cali vs. Medellín, Atlético Nacional vs. Envigado y Santa Fe vs. Once Caldas.

Viernes 29 de agosto

Junior vs. Llaneros – 6:00 p.m. (Win y Win+)

Águilas Doradas vs. Millonarios – 8:10 p.m. (Win+)

Sábado 30 de agosto

Boyacá Chicó vs. Unión Magdalena – 2:00 p.m. (Win y Win+)

Pereira vs. Bucaramanga – 6:20 p.m. (Win+)

Deportivo Cali vs. Medellín – 8:30 p.m. (Win+)

Domingo 31 de agosto

Atlético Nacional vs. Envigado – 2:00 p.m. (Win y Win+)

Alianza Petrolera vs. América – 4:10 p.m. (Win+)

Tolima vs. Fortaleza – 6:20 p.m. (Win+)

La Equidad vs. Pasto – 6:20 p.m. (Win)

Lunes 1 de septiembre